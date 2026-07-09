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Общество

Как подтвердить стаж, если в трудовой книжке есть исправления

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 15:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Руководитель Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Астане Аскар Аймагамбетов на брифинге в РСК 9 июля 2026 года рассказал, как подтверждается трудовой стаж при назначении пенсии, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будет ли учтен трудовой стаж при назначении пенсии, если в трудовой книжке имеются исправления, неточности или отсутствуют отдельные записи.

"Трудовой стаж для назначения пенсионных выплат учитывается за период до 1 января 1998 года и подтверждается трудовой книжкой. Кроме того, для назначения базовой пенсии засчитываются, как я уже сказал, периоды, за которые осуществлялись обязательные пенсионные взносы. Но если в трудовой книжке имеются какие-либо исправления, либо неточности, либо недостаточно записей, очень часто встречаются случаи, когда работниками кадровой службы были допущены упущения, не указывались полные данные, номер или дата приказа. Или отсутствуют печати, имеются неточности в оттисках печати, что очень часто встречается", – озвучил Аскар Аймагамбетов.

По его словам, в таких случаях лицам для назначения пенсии необходимо подтвердить сведения архивной справкой либо по решению суда установить в судебном порядке юридический факт при наличии существенных несоответствий в трудовых книжках.

О том, как увеличить будущую пенсию в Казахстане, можно прочитать здесь.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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