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Как узнать о поступлении пенсионных накоплений онлайн: инструкция для казахстанцев

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 16:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Получить информацию о поступлении и движении пенсионных накоплений Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) можно онлайн через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанцам напомнили сегодня, 7 июля 2026 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ).

Известно, что сервис позволяет проверить сведения о поступлении и движении пенсионных накоплений без посещения отделений.

Доступны два вида услуг: информация о состоянии пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода и справка о пенсионных отчислениях без учета инвестиционного дохода.

В мобильном приложении eGov Mobile услуга доступна в разделе "Льготы, пособия и пенсии" – "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика Единого накопительного пенсионного фонда (с учетом инвестиционного дохода)".

Для получения услуги заполните необходимые поля и подпишите запрос одним из доступных способов – с помощью ЭЦП, QR-кода или логина и пароля. Результат будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".

Подробная пошаговая инструкция представлена в карусели ниже.

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 16:43
Реформа пенсий: в Казахстане начали обсуждать еще один вариант

О том, как увеличить будущую пенсию в Казахстане, можно прочитать тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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