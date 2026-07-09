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Общество

Казахстанец накопил "астрономический" долг перед детьми и скрывался годами

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 18:49 Фото: freepik
В Павлодаре полицейские разыскали мужчину, который долгое время скрывался от судебных исполнителей и не платил алименты своим двум несовершеннолетним детям. Общая сумма долга достигла почти 7 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, мужчина скрывался от судебных исполнителей, поэтому к его поискам подключили сотрудников миграционной службы.

Его нашли в одной из квартир по Железнодорожной улице города.

"Все материалы уже переданы судоисполнителям для дальнейшего взыскания. За игнорирование судебного акта мужчину привлекли к ответственности и поместили в спецприемник Павлодара", – цитирует irbistv.kz ДП Павлодарской области.

Прокурор столичного управления по надзору за законностью исполнительного производства прокуратуры Серик Бегежанов на брифинге в Астане 22 мая 2026 года рассказал, сколько денег задолжали детям по алиментам в Астане.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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