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Общество

Обновленный пункт пропуска "Жибек жолы" значительно увеличит пропускную способность

Фото: КГД РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 18:40 Фото: КГД РК
8 июля 2026 года в ходе рабочей поездки председатель Комитета государственных доходов Казахстана Жандос Дуйсембиев и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетили пункт пропуска "Жибек жолы" в Сарыагашском районе, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Казахстана, они ознакомились с масштабной реконструкцией крупнейшего пассажирского автоперехода на казахстанско-узбекском участке границы ЕАЭС.

В ходе инспектирования были рассмотрены текущий этап реализации проекта, темпы строительных работ и готовность объекта, ввод которого в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2026 года.

Модернизируемый пункт пропуска будет оснащен современным высокотехнологическим оборудованием для проведения таможенного и пограничного контроля.

"На сегодня на объекте завершается строительство двух отдельных новых пассажирских терминалов в направлении "экспорта" и "импорта", которые запроектированы с учетом международных стандартов. Проводится монтаж общего большого навеса для проведения пограничного и таможенного досмотров автобусов и легкового транспорта, установка систем видеонаблюдения", – рассказали в комитете.
Фото: КГД РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 18:40

Фото: КГД РК

На объекте работают 270 рабочих в бесперебойном двухсменном режиме.

Проектная мощность модернизируемого пункта пропуска "Жибек жолы" составляет 70 тыс. физических лиц, 2 тыс. легковых автотранспортных средств и 200 автобусов в сутки.

Ранее проектная мощность старого пункта пропуска составляла 17 тыс. физических лиц, 400 легковых автомобилей и 20 автобусов в сутки.

Фото: КГД РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 18:40

Фото: КГД РК

По итогам инспектирования и проведенного совещания на объекте с участием представителей авторского и технического надзоров поручено обеспечить контроль за сроками и качеством строительства и принять все меры к завершению проекта в установленные сроки.

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Канат Болысбек
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