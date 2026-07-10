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Общество

Работодателям дали отсрочку: в Минтруда сделали официальное заявление о новых правилах по охране труда

Предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, сделка, сделки, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 10:00 Фото: pixabay
В Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана поступают обращения по поводу применения новых Правил обучения и проверки знаний в области безопасности и охраны труда, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим сегодня, 10 июля 2026 года, ведомство решило выступить с официальным заявлением.

"Напомним, приказ министра труда от 30 мая 2026 года № 223 меняет подходы к этой процедуре. В частности, документ вводит четкие требования к учебным центрам, порядок формирования их перечня, а также особый алгоритм подготовки для отдельных категорий специалистов. Учитывая предложения работодателей, обучающих организаций и экспертного сообщества, министерство инициировало перенос сроков введения этих правил с 12 июля 2026 года на 1 января 2027 года", – заявили в пресс-службе МТСЗН РК в пятницу.

До вступления новых требований в силу ведомство продолжит их детальное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами – социальными партнерами, профсоюзами и бизнесом.

"По итогам обсуждения будут выработаны сбалансированные решения и при необходимости внесены соответствующие изменения в нормативное регулирование".Пресс-служба МТСЗН РК

5 июня 2026 года стало известно, что в Казахстане обновлены правила обучения и проверок знаний сотрудников по вопросам безопасности и охраны труда.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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