Работодателям дали отсрочку: в Минтруда сделали официальное заявление о новых правилах по охране труда

В Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана поступают обращения по поводу применения новых Правил обучения и проверки знаний в области безопасности и охраны труда, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим сегодня, 10 июля 2026 года, ведомство решило выступить с официальным заявлением.

"Напомним, приказ министра труда от 30 мая 2026 года № 223 меняет подходы к этой процедуре. В частности, документ вводит четкие требования к учебным центрам, порядок формирования их перечня, а также особый алгоритм подготовки для отдельных категорий специалистов. Учитывая предложения работодателей, обучающих организаций и экспертного сообщества, министерство инициировало перенос сроков введения этих правил с 12 июля 2026 года на 1 января 2027 года", – заявили в пресс-службе МТСЗН РК в пятницу.

До вступления новых требований в силу ведомство продолжит их детальное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами – социальными партнерами, профсоюзами и бизнесом.

"По итогам обсуждения будут выработаны сбалансированные решения и при необходимости внесены соответствующие изменения в нормативное регулирование". Пресс-служба МТСЗН РК

5 июня 2026 года стало известно, что в Казахстане обновлены правила обучения и проверок знаний сотрудников по вопросам безопасности и охраны труда.