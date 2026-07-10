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Общество

Что важно знать водителям с 10 июля: важное объявление МВД о пяти трассах Казахстана

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 11:07 Фото: qaj.kz
С сегодняшнего дня, 10 июля 2026 года, система контроля средней скорости движения начнет работать еще на пяти участках автомобильных дорог Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим Министерство внутренних дел (МВД) РК обратилось к водителям.

"Уважаемые участники дорожного движения! Министерство внутренних дел продолжает работу по повышению безопасности дорожного движения. Одной из эффективных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий является контроль средней скорости движения на автомобильных дорогах. Такой подход позволяет снизить количество опасных маневров, резких разгонов и торможений, а также дисциплинирует водителей на протяжении всего маршрута", – отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

Она напомнила, что с 17 марта 2025 года контроль средней скорости осуществляется на восьми платных участках республиканских автодорог общей протяженностью почти 2 тыс. км.

"С 10 июля 2026 года система начнет работать еще на пяти участках общей протяженностью 525 км: Актобе – Кандыагаш, Алматы – Хоргос, Кокшетау – Петропавловск, дополнительные участки автодорог Астана – Темиртау и Астана – Щучинск".Актоты Боранова

Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос поэтапного подключения еще 14 платных участков общей протяженностью около 2,5 тысяч километров.

"Хотим подчеркнуть, что основная цель внедрения контроля средней скорости – не наказание водителей, а сохранение человеческих жизней. По статистике, именно превышение скорости остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Призываем всех участников дорожного движения соблюдать установленный скоростной режим, быть внимательными и ответственными за рулем. Несколько минут, сэкономленных в пути, не стоят человеческой жизни".Актоты Боранова

8 июля 2026 года в "КазАвтоЖоле" сообщали, что среднюю скорость начнут контролировать на четырех платных трассах Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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