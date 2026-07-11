#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Исключение госгарантии по пенсионным накоплениям разъяснило Минтруда

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 17:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана прокомментировало обсуждение в СМИ и социальных сетях возможной отмены государственной гарантии по пенсионным накоплениям. В ведомстве пояснили, почему действующая с 2003 года норма утратила актуальность, сообщает Zakon.kz.

Так, в министерстве отметили, что исторически институт государственной гарантии был введен как элемент компенсации за отсутствие у граждан возможности самостоятельно влиять на инвестиционную стратегию управления своими пенсионными накоплениями.

"Поскольку государство определяло инвестиционную политику и ограничивало право вкладчиков распоряжаться своими средствами, оно принимало на себя обязательство по компенсации разницы между фактической доходностью и уровнем инфляции".

С расширением права вкладчиков самостоятельно выбирать управляющую компанию и инвестиционную стратегию первоначальная правовая и экономическая логика государственной гарантии утрачивает свое значение.

По существу, при самостоятельном выборе управляющего вкладчик принимает инвестиционное решение по своему усмотрению, оценивая ожидаемую доходность, риски и условия управления активами. В такой ситуации возложение на государство обязанности компенсировать инвестиционный результат по решениям, принятым самим вкладчиком, не соответствует принципам справедливого распределения публичных ресурсов.

Следует также учитывать, что выплата государственной гарантии носит единовременный компенсационный характер и не влияет на размер регулярных пенсионных выплат в долгосрочной перспективе. Соответственно, сохранение данной гарантии не является определяющим фактором для обеспечения адекватного уровня пенсионного обеспечения.

При этом предлагаемые изменения не означают отказ государства от обеспечения сохранности пенсионных накоплений. Система управления пенсионными активами остается под многоуровневым государственным контролем.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают новые правила формирования пенсий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
16:36, 17 октября 2024
Минтруда разъяснило важную информацию об изменении пенсионных выплат
Министерство труда и социальной защиты населения РК, МТСЗН РК
12:48, 06 июня 2026
Пороги пенсионных накоплений пересмотрели: причины назвали в Минтруда
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
15:52, 26 июня 2024
Глава Минтруда о запрете на снятие пенсионных накоплений: Вопрос на стадии обсуждения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Боксёр Руслан Ахметов пробился в полуфинал молодёжного чемпионата Азии
18:10, Сегодня
Боксёр Руслан Ахметов пробился в полуфинал молодёжного чемпионата Азии
Тимур Тайбеков вышел в полуфинал молодёжного чемпионата Азии по боксу
17:37, Сегодня
Тимур Тайбеков вышел в полуфинал молодёжного чемпионата Азии по боксу
Аружан Сагандыкова вышла в финал турнира ITF в Астане
17:16, Сегодня
Аружан Сагандыкова вышла в финал турнира ITF в Астане
Назначены арбитры на ответный матч &quot;Астаны&quot; против &quot;Динамо Сити&quot; в Лиге Конференций
16:46, Сегодня
Назначены арбитры на ответный матч "Астаны" против "Динамо Сити" в Лиге Конференций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: