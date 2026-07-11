Исключение госгарантии по пенсионным накоплениям разъяснило Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана прокомментировало обсуждение в СМИ и социальных сетях возможной отмены государственной гарантии по пенсионным накоплениям. В ведомстве пояснили, почему действующая с 2003 года норма утратила актуальность, сообщает Zakon.kz.

Так, в министерстве отметили, что исторически институт государственной гарантии был введен как элемент компенсации за отсутствие у граждан возможности самостоятельно влиять на инвестиционную стратегию управления своими пенсионными накоплениями.

"Поскольку государство определяло инвестиционную политику и ограничивало право вкладчиков распоряжаться своими средствами, оно принимало на себя обязательство по компенсации разницы между фактической доходностью и уровнем инфляции".

С расширением права вкладчиков самостоятельно выбирать управляющую компанию и инвестиционную стратегию первоначальная правовая и экономическая логика государственной гарантии утрачивает свое значение.

По существу, при самостоятельном выборе управляющего вкладчик принимает инвестиционное решение по своему усмотрению, оценивая ожидаемую доходность, риски и условия управления активами. В такой ситуации возложение на государство обязанности компенсировать инвестиционный результат по решениям, принятым самим вкладчиком, не соответствует принципам справедливого распределения публичных ресурсов.

Следует также учитывать, что выплата государственной гарантии носит единовременный компенсационный характер и не влияет на размер регулярных пенсионных выплат в долгосрочной перспективе. Соответственно, сохранение данной гарантии не является определяющим фактором для обеспечения адекватного уровня пенсионного обеспечения.

При этом предлагаемые изменения не означают отказ государства от обеспечения сохранности пенсионных накоплений. Система управления пенсионными активами остается под многоуровневым государственным контролем.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают новые правила формирования пенсий.