Программа "Қазақстан балалары" в действии: как в Шымкенте делают кружки и секции доступными для детей

В Шымкенте тысячи детей бесплатно занимаются танцами, спортом и творчеством благодаря ваучерной системе дополнительного образования. Как этот механизм помогает реализовывать задачи программы "Қазақстан балалары", выяснял корреспондент Zakon.kz.

За последние годы президентом страны Касым-Жомартом Токаевым было создано множество программ для развития поколения next. К примеру, "Қазақстан балалары" стала основой устойчивой государственной политики, обеспечивающей системную защиту прав и благополучие каждого ребенка в Казахстане.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Традиционная разминка, отработка движений и подготовка к новым выступлениям – так начинается каждое занятие юных танцоров местной студии. Несмотря на юный возраст, а занимаются здесь малыши, многие из них уже являются победителями различных конкурсов.

Современные и народные танцы, и даже хип-хоп для мальчиков – в этой танцевальной студии на каждом занятии яблоку негде упасть. Желающих с пользой проводить время и научиться танцевать немало.

Посещать выбранное направление можно с момента получения ваучера и до 17 лет включительно. Тренер студии Венера Зиябаева с гордостью отмечает, что растит будущих чемпионов.

"Сейчас своей очереди на получение ваучера в нашу студию ждут 57 детей. Летние каникулы тоже не повод отлынивать. Да, есть те, кто уехал из города, но занятия продолжают посещать около 80 процентов наших воспитанников. У нас представлены разные танцевальные направления, поэтому каждый ребенок может выбрать то, что ему по душе. Вы бы видели, как загораются глаза у ребенка, когда у него начинает получаться!". Тренер Венера Зиябаева

Сегодня в двух филиалах танцевальной студии занимаются 270 детей. Группы сформированы по возрастным категориям. Единственное, что оплачивают родители, – пошив костюмов.

"Хочу отметить, что в нашей стране уделяется большое внимание подрастающему поколению. Например, национальный проект "Келешек мектептері", цель которого – создать условия для получения качественного образования и всестороннего развития учащихся, отлично переплетен с ваучерной системой. Дети в Казахстане ходят в школы, и образование у нас доступно. А сейчас делается все для того, чтобы был доступен и спорт". Тренер Венера Зиябаева

О том, что летние каникулы можно проводить с пользой, говорит участница студии Милана Эшметова. Три раза в неделю она приходит изучать танцевальные па.

"Тут не только есть возможность выучить танцы и выступать на сцене, но и есть шанс завести новых друзей. В свободное время мы дружим за пределами студии, гуляем и ходим вместе на различные мероприятия". Милана Эшметова

О пользе для здоровья и экономии семейного бюджета говорят и родители. Мамы и папы признаются, что не всегда есть возможность посещать частные секции и оплачивать услуги предпринимателей. Здесь ребенок занят полезным делом, а семейный бюджет не несет серьезных расходов.

"Мы тратимся только на пошив костюмов, чешки и взносы на конкурсы, а сами занятия бесплатные. При этом дети не только заняты делом, они подтягивают свое здоровье. И прекрасно, что эти кружки находятся недалеко от дома". Тамара Боганцева

Государственные заказы на творческие, спортивные и образовательные программы дополнительного образования объединены и реализуются через модуль Qosymsha цифровой платформы Qarqyn, используемой Управлением образования города Шымкента, поясняет специалист по воспитательной части Жасулан Есенгельды.

"В школах города обучаются 273 350 детей. Из них дополнительным образованием охвачены 112 588 школьников – это 42 процента от общего числа учащихся. Они занимаются в 646 кружках. При этом почти 30 тысяч детей посещают частные организации, а более 82 тысяч получают дополнительное образование в государственных учреждениях. С 1 июля 2025 года в Шымкенте реализуется пилотный проект по единому государственному заказу на дополнительное образование. Благодаря механизму дети могут бесплатно посещать творческие кружки, спортивные секции и другие программы дополнительного образования". Специалист по воспитательной части Управления образования города Шымкента Жасулан Есенгельды

Одним из направлений концепции "Қазақстан балалары" на 2026-2030 годы является расширение возможностей для дополнительного образования. В Шымкенте эта работа активно ведется, в том числе через ваучерную систему, которая делает кружки и спортивные секции бесплатными для тысяч детей.