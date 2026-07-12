Работники ЦОНа и "Правительства для граждан" получили тюремные сроки
Фото: Zakon.kz
В Астане осудили членов организованной преступной группы, промышлявших автомобильным мошенничеством. Это сам организатор банды, двое сотрудников банка, три работника госкорпорации "Правительство для граждан" и сотрудники ЦОНа, сообщает Zakon.kz.
Как передает "Седьмой канал", злоумышленники незаконно завладели 96 автомобилями. Кроме того, они оформили кредиты на 47 автомобилей, существовавших только на бумаге. Общий ущерб составил почти 2 млрд тенге.
На скамье подсудимых оказались 13 человек:
- сам организатор банды;
- двое сотрудников банка;
- три работника госкорпорации "Правительство для граждан";
- лица, занимавшиеся перевозкой и перепродажей автомобилей.
Обманывали граждан по двум схемам. Первая заключалась в том, что мошенники предлагали людям приобрести автомобиль в кредит, обещая, что затем его можно будет сдавать в аренду и получать доход.
"После оформления сделки злоумышленники присваивали машину, а затем быстро продавали ее", – говорится в сюжете.
Во второй схеме задействовали сотрудников ЦОНа. Они оформляли поддельные документы на "виртуальные" автомобили, и мошенники получали на них кредиты.
В итоге:
- организатора преступной группы приговорили к 10 годам лишения свободы;
- его сообщники получили от 6 до 8 лет заключения;
- сотрудники Центра обслуживания населения осуждены на 3 года лишения свободы.
С начала 2026 года мошенники похитили почти миллиард тенге у жителей Шымкента.
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