Работники ЦОНа и "Правительства для граждан" получили тюремные сроки

В Астане осудили членов организованной преступной группы, промышлявших автомобильным мошенничеством. Это сам организатор банды, двое сотрудников банка, три работника госкорпорации "Правительство для граждан" и сотрудники ЦОНа, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Седьмой канал", злоумышленники незаконно завладели 96 автомобилями. Кроме того, они оформили кредиты на 47 автомобилей, существовавших только на бумаге. Общий ущерб составил почти 2 млрд тенге.

На скамье подсудимых оказались 13 человек:

сам организатор банды;

двое сотрудников банка;

три работника госкорпорации "Правительство для граждан";

лица, занимавшиеся перевозкой и перепродажей автомобилей.

Обманывали граждан по двум схемам. Первая заключалась в том, что мошенники предлагали людям приобрести автомобиль в кредит, обещая, что затем его можно будет сдавать в аренду и получать доход.

"После оформления сделки злоумышленники присваивали машину, а затем быстро продавали ее", – говорится в сюжете.

Во второй схеме задействовали сотрудников ЦОНа. Они оформляли поддельные документы на "виртуальные" автомобили, и мошенники получали на них кредиты.

В итоге:

организатора преступной группы приговорили к 10 годам лишения свободы;

его сообщники получили от 6 до 8 лет заключения;

сотрудники Центра обслуживания населения осуждены на 3 года лишения свободы.

С начала 2026 года мошенники похитили почти миллиард тенге у жителей Шымкента.