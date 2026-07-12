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Общество

Работники ЦОНа и "Правительства для граждан" получили тюремные сроки

Мошенничество в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 06:16 Фото: Zakon.kz
В Астане осудили членов организованной преступной группы, промышлявших автомобильным мошенничеством. Это сам организатор банды, двое сотрудников банка, три работника госкорпорации "Правительство для граждан" и сотрудники ЦОНа, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Седьмой канал", злоумышленники незаконно завладели 96 автомобилями. Кроме того, они оформили кредиты на 47 автомобилей, существовавших только на бумаге. Общий ущерб составил почти 2 млрд тенге.

На скамье подсудимых оказались 13 человек:

  • сам организатор банды;
  • двое сотрудников банка;
  • три работника госкорпорации "Правительство для граждан";
  • лица, занимавшиеся перевозкой и перепродажей автомобилей.

Обманывали граждан по двум схемам. Первая заключалась в том, что мошенники предлагали людям приобрести автомобиль в кредит, обещая, что затем его можно будет сдавать в аренду и получать доход.

"После оформления сделки злоумышленники присваивали машину, а затем быстро продавали ее", – говорится в сюжете.

Во второй схеме задействовали сотрудников ЦОНа. Они оформляли поддельные документы на "виртуальные" автомобили, и мошенники получали на них кредиты.

В итоге:

  • организатора преступной группы приговорили к 10 годам лишения свободы;
  • его сообщники получили от 6 до 8 лет заключения;
  • сотрудники Центра обслуживания населения осуждены на 3 года лишения свободы.

С начала 2026 года мошенники похитили почти миллиард тенге у жителей Шымкента.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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