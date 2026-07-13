В Казахстане впервые учредили награду "Почетный донор"

В Казахстане для доноров крови впервые официально учреждена награда "Құрметті донор" ("Почетный донор"). Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

Примечательно, что первыми обладателями почетного знака станут 481 человек – действующих доноров, которые полностью соответствуют утвержденным критериям.

Согласно принятому постановлению правительства РК, ведомственным нагрудным знаком награждаются граждане Казахстана, а также иностранцы и лица без гражданства за осуществление донаций на безвозмездной основе:

донации крови и (или) тромбоцитов – не менее 40 раз;

донации плазмы крови – не менее 70 раз.

Также сказано, что производство нагрудных знаков осуществляет Казахстанский монетный двор. Каждая деталь медали глубоко символична и утверждена Республиканской комиссией по геральдике.

Согласно утвержденному дизайну, главный символ нагрудного знака выполнен в виде стилизованной капли крови, залитой эмалью бордового цвета. Внутри капли размещено графическое отображение ритма сердца, залитое эмалью белого цвета. Вся композиция обрамлена круглой матированной полосой.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В пресс-службе Минздрава также привели статистику о том, что ежегодно донорами в Казахстане становятся свыше 180 тысяч граждан, которые совершают более 255 тысяч донаций.

Согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения, в дни медицинского обследования и донации крови и ее компонентов работник, являющийся донором, освобождается от работы работодателем с сохранением за ним средней заработной платы.

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