Казахстан и Турцию свяжут новые ежедневные авиарейсы
Фото: akorda.kz
С августа 2026 года в Анкару из Астаны и Алматы запускают ежедневные рейсы. Этой хорошей новостью с Zakon.kz поделились в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.
По данным ведомства, с августа 2026 года авиакомпания AJet увеличивает количество рейсов по маршрутам Астана – Анкара и Алматы – Анкара с 2 до 7 в неделю по каждому из направлений.
AJet – это турецкая бюджетная авиакомпания (лоукостер), которая является дочерним предприятием группы Turkish Airlines.
Специалисты уверены, что увеличение количества рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению делового, торгово-экономического и туристического сотрудничества между странами.
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К сожалению, есть и менее радостные новости. Air Astana вновь временно приостановила авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами из-за продолжающейся эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
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