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Общество

Казахстан и Турцию свяжут новые ежедневные авиарейсы

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 10:41 Фото: akorda.kz
С августа 2026 года в Анкару из Астаны и Алматы запускают ежедневные рейсы. Этой хорошей новостью с Zakon.kz поделились в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.

По данным ведомства, с августа 2026 года авиакомпания AJet увеличивает количество рейсов по маршрутам Астана – Анкара и Алматы – Анкара с 2 до 7 в неделю по каждому из направлений.

AJet – это турецкая бюджетная авиакомпания (лоукостер), которая является дочерним предприятием группы Turkish Airlines.

Специалисты уверены, что увеличение количества рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению делового, торгово-экономического и туристического сотрудничества между странами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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