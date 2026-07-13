Казахстан и Турцию свяжут новые ежедневные авиарейсы

С августа 2026 года в Анкару из Астаны и Алматы запускают ежедневные рейсы. Этой хорошей новостью с Zakon.kz поделились в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.

По данным ведомства, с августа 2026 года авиакомпания AJet увеличивает количество рейсов по маршрутам Астана – Анкара и Алматы – Анкара с 2 до 7 в неделю по каждому из направлений.

AJet – это турецкая бюджетная авиакомпания (лоукостер), которая является дочерним предприятием группы Turkish Airlines.

Специалисты уверены, что увеличение количества рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению делового, торгово-экономического и туристического сотрудничества между странами.

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К сожалению, есть и менее радостные новости. Air Astana вновь временно приостановила авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами из-за продолжающейся эскалации ситуации на Ближнем Востоке.