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Советы

Врач рассказал, как улучшить здоровье без лекарств

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 00:20 Фото: Zakon.kz
Популярный врач общей практики Амир Хан назвал пять простых и абсолютно бесплатных утренних привычек, способных существенно улучшить физическое и психическое здоровье, передает Zakon.kz.

Его рекомендации опубликовало издание Daily Mirror. По словам медика, начинать день стоит со стакана воды, поскольку после сна организм испытывает нехватку жидкости.

Также врач посоветовал утром выходить на улицу хотя бы на 10-20 минут: солнечный свет помогает настроить биологические часы, улучшить сон и повысить уровень энергии в течение дня.

Еще одной полезной привычкой Хан назвал прогулки босиком по траве. По его словам, такая практика стимулирует нервные окончания в стопах, помогает тренировать равновесие и способствует расслаблению.

Кроме того, врач рекомендовал слушать звуки природы, например пение птиц, поскольку они полезны для снижения стресса и улучшения настроения.

"Иногда самое сильное лекарство – это не то, что вы покупаете", – отметил специалист.

Последний совет врача – делать пять медленных глубоких вдохов. Такая техника, по его словам, помогает активировать парасимпатическую нервную систему, снизить частоту сердцебиения и уменьшить влияние стресса на организм.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врачи выяснили, как рыбий жир может навредить организму.

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Канат Болысбек
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