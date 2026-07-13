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Право

Утверждены правила создания и учета цифровых кондоминиумов

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 12:06 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 2 июля 2026 года утвердил Правила создания, функционирования, учета и прекращения цифровых кондоминиумов, сообщает Zakon.kz.

Цифровой кондоминиум – форма собственности, при которой осуществляются правомочия совместного владения, пользования и распоряжения распределенными цифровыми объектами, созданными и используемыми участниками на основе общих правил взаимодействия.

Цифровой кондоминиум создается на основании соглашения участников либо смарт-контракта.

Соглашение либо смарт-контракт содержит следующие сведения:

идентификационные сведения об участниках:

  • для физических лиц – фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер;
  • для юридических лиц – наименование, бизнес-идентификационный номер;
  • состав распределенных цифровых объектов;
  • порядок совместного владения, пользования и распоряжения распределенными цифровыми объектами;
  • порядок управления цифровым кондоминиумом;
  • права и обязанности участников;
  • иные сведения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Указывается, что изменение состава участников, распределенных цифровых объектов и условий функционирования цифрового кондоминиума осуществляется на основании соглашения либо смарт-контракта и подлежит обязательной фиксации в цифровой среде.

Операция с распределенным цифровым объектом инициируется участником путем формирования запроса в цифровой системе или смарт-контракте.

После поступления запроса операция исполняется при его подтверждении участниками либо при наступлении условий, предусмотренных смарт-контрактом.

После завершения операции в цифровой системе или смарт-контракте формируется запись с указанием участников, распределенного цифрового объекта, содержания операции, даты и времени ее совершения.

Управление цифровым кондоминиумом осуществляется непосредственно его участниками либо через уполномоченное лицо, действующее на основании договора с участниками в порядке, установленном соглашением либо смарт-контрактом.

Учет цифровых кондоминиумов осуществляется уполномоченным органом.

Учет цифрового кондоминиума включает:

  • фиксацию состава участников;
  • учет распределенных цифровых объектов;
  • учет прав и обязанностей участников;
  • фиксацию операций, совершаемых в рамках цифрового кондоминиума.

Уполномоченное лицо направляет в уполномоченный орган информацию о создании, изменении сведений и прекращении цифрового кондоминиума в течение пяти рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств.

Цифровой кондоминиум прекращается:

  • по решению участников;
  • при наступлении обстоятельств, предусмотренных соглашением или смарт-контрактом;
  • на основании вступившего в законную силу решения суда;
  • в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

При прекращении цифрового кондоминиума участники определяют порядок распределения прав на распределенные цифровые объекты.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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