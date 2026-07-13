Утверждены правила создания и учета цифровых кондоминиумов
Цифровой кондоминиум – форма собственности, при которой осуществляются правомочия совместного владения, пользования и распоряжения распределенными цифровыми объектами, созданными и используемыми участниками на основе общих правил взаимодействия.
Цифровой кондоминиум создается на основании соглашения участников либо смарт-контракта.
Соглашение либо смарт-контракт содержит следующие сведения:
идентификационные сведения об участниках:
- для физических лиц – фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер;
- для юридических лиц – наименование, бизнес-идентификационный номер;
- состав распределенных цифровых объектов;
- порядок совместного владения, пользования и распоряжения распределенными цифровыми объектами;
- порядок управления цифровым кондоминиумом;
- права и обязанности участников;
- иные сведения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
Указывается, что изменение состава участников, распределенных цифровых объектов и условий функционирования цифрового кондоминиума осуществляется на основании соглашения либо смарт-контракта и подлежит обязательной фиксации в цифровой среде.
Операция с распределенным цифровым объектом инициируется участником путем формирования запроса в цифровой системе или смарт-контракте.
После поступления запроса операция исполняется при его подтверждении участниками либо при наступлении условий, предусмотренных смарт-контрактом.
После завершения операции в цифровой системе или смарт-контракте формируется запись с указанием участников, распределенного цифрового объекта, содержания операции, даты и времени ее совершения.
Управление цифровым кондоминиумом осуществляется непосредственно его участниками либо через уполномоченное лицо, действующее на основании договора с участниками в порядке, установленном соглашением либо смарт-контрактом.
Учет цифровых кондоминиумов осуществляется уполномоченным органом.
Учет цифрового кондоминиума включает:
- фиксацию состава участников;
- учет распределенных цифровых объектов;
- учет прав и обязанностей участников;
- фиксацию операций, совершаемых в рамках цифрового кондоминиума.
Уполномоченное лицо направляет в уполномоченный орган информацию о создании, изменении сведений и прекращении цифрового кондоминиума в течение пяти рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств.
Цифровой кондоминиум прекращается:
- по решению участников;
- при наступлении обстоятельств, предусмотренных соглашением или смарт-контрактом;
- на основании вступившего в законную силу решения суда;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
При прекращении цифрового кондоминиума участники определяют порядок распределения прав на распределенные цифровые объекты.
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.