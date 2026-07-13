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Общество

Жителей Алматы попросили быть осторожными 14 и 15 июля 2026 года: вот в чем дело

датчик, показатели, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 16:32 Фото: ТОО «Алматинские тепловые сети»
В Алматы 14-15 июля 2026 года испытают теплосети. Жителей города предупредили о возможных нештатных ситуациях, сообщает Zakon.kz.

Так, в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети" рассказали, что 14 июля 2026 года на территории Алмалинского и Жетысуского районов города будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей в контуре пр. Райымбека – ул. Бродского – пр. Рыскулова – пр. Сейфуллина.

Уже 15 июля 2026 года испытания пройдут на территории Алатауского и Жетысуского районов в контуре улиц Яблочкова – Азовская – Рыскулова – Серикова – Ратушного – Ангарская – вдоль БАКА – Момышулы – пос. Ак-Кайнар – Монке би-Боролдай.

"Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов с 04:00 до 07:00 горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия".ТОО "Алматинские тепловые сети"
работник, компьютер, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 16:32

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

В таких случаях специалисты советуют не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем по телефонам: 351-27-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также по номеру 109.

Ранее Международный аэропорт Астаны предупреждал пассажиров о проведении плановых профилактических работ в Терминале 2.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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