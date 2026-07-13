Все 17 областей Казахстана накроет сильная жара до +45°С, часть регионов – ливни с градом

Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 14 июля 2026 года. Из него следует, что во всех 17 областях страны ожидается зной. Также жителей некоторых регионов ждут ливни и град, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, днем ожидается:

сильная жара +35+39°С – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, областях Жетысу, Абай, на юге Костанайской области,

– в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, областях Жетысу, Абай, на юге Костанайской области, сильная жара +38+42°С – в Жамбылской области,

– в Жамбылской области, сильная жара +40+44°С – в Туркестанской, Кызылординской областях,

– в Туркестанской, Кызылординской областях, очень сильная жара +40+45°С – в Мангистауской области, в области Улытау, на севере, юге области Жетысу, на юге Карагандинской, Кызылординской областях.

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут дожди с грозами, на севере, юго-востоке – сильный дождь, град, на севере – шквалистый ветер". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода без осадков прогнозируется лишь на юге Казахстана.

"По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, юге страны – с пыльной бурей. Ночью и утром на западе, севере, востоке страны прогнозируется туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем, как говорится в прогнозе, в ряде регионов республики ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Жамбылской, Акмолинской областях, в области Улытау, в центре, на севере Кызылординской, на западе, в центре области Жетысу, на западе, востоке, юге, в центре Алматинской, на северо-западе Северо-Казахстанской, на западе, юго-востоке Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Актюбинской, на севере, юге Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Карагандинской, на западе, востоке Павлодарской, на юге, в центре Костанайской областей, на юго-западе, в центре области Абай, на юго-востоке Туркестанской области,

– в Жамбылской, Акмолинской областях, в области Улытау, в центре, на севере Кызылординской, на западе, в центре области Жетысу, на западе, востоке, юге, в центре Алматинской, на северо-западе Северо-Казахстанской, на западе, юго-востоке Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Актюбинской, на севере, юге Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Карагандинской, на западе, востоке Павлодарской, на юге, в центре Костанайской областей, на юго-западе, в центре области Абай, на юго-востоке Туркестанской области, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке области Жетысу, на севере, юго-востоке области Абай, на западе, севере Жамбылской, Карагандинской, на севере Алматинской, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 14, 15 и 16 июля 2026 года ожидается долгожданный спад жары, но не везде. По данным РГП "Казгидромет", после изнурительной жары северные регионы страны ждет передышка – северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами, в отдельных районах – сильные дожди, с возможным выпадением града, шквалистое усиление ветра, а также понижение температуры воздуха до комфортных +25+30°С.