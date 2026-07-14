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Общество

Фотосессия на грани экстрима в Семее закончилась для гостьи из Актюбинской области в полиции

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 08:28 Фото: polisia.kz
В Семее полицейские привлекли к административной ответственности 35-летнюю жительницу Актюбинской области, устроившую ночную фотосессию прямо на проезжей части автомобильного моста, сообщает Zakon.kz.

Ранее видео завирусилось в социальных сетях и вызвало обеспокоенность пользователей. На кадрах показано, как женщина позирует на проезжей части в темное время суток, несмотря на движение транспорта.

"В отношении женщины составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения", – говорится в сообщении пресс-службы области Абай от 13 июля.

Полиция призывает граждан не подвергать себя опасности ради эффектных кадров и популярности в социальных сетях.

"Ни один лайк и ни одно видео не стоят человеческой жизни", – подчеркивают полицейские.

13 июля на побережье Алаколя старший инспектор СОБР капитан полиции 28-летний Асланбек Абдельдинов оказал первую медицинскую помощь и провел реанимационные мероприятия потерявшему сознание парню.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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