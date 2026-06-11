Большого спроса на мясо сайгаков в Казахстане нет – Минсельхоз

Фото: wikimedia

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 11 июня 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о спросе на мясо сайгаков, передает корреспондент Zakon.kz.

Чиновник признался, что сейчас большого спроса в стране нет. "К сожалению, такого большого спроса в настоящее время на мясо сайгаков нет. Наблюдается "затоварка" на перерабатывающих предприятиях", – сказал Султанов. Он постарался разъяснить ситуацию. "Это связано в первую очередь с ограничениями, которые принял на себя Казахстан по восстановлению популяции редких видов животных. Работу вместе с министерством экологии, министерством торговли и другими заинтересованными госорганами мы ведем для того, чтобы расширить каналы сбыта. Рекомендованная цена не менялась. И в то же время мясокомбинаты, которые мы рекомендовали использовать в качестве перерабатывающих предприятий, их количество тоже остается", – добавил вице-министр. Ранее мы писали, что в Казахстане начали производить консервы из мяса сайгаков.

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