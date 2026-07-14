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Общество

В каких регионах применяли искусственный дождь, рассказали в Минсельхозе

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:01 Фото: unsplash
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 14 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал использование технологий искусственного дождя, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, в каких именно регионах использовались такие технологии для нивелирования последствий жаркой погоды.

"Насколько у нас есть информация, только в Туркестанской области проводился этот эксперимент", – сказал Султанов.

По его словам, в регионе было проведено порядка 20 экспериментов с искусственным дождем.

"Эффект, наверное, вам больше расскажут инициаторы. Минсельхоз, к сожалению, в эксперименте участия не принимал", – добавил вице-министр.

О намерении запустить в Казахстане "искусственный дождь" стало известно в мае 2026 года. Проект запускают совместно с ОАЭ. Бахчеводы Туркестанской области между тем заявили, что после таких дождей у них сгнило до 80% урожая дынь.

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Азамат Сыздыкбаев
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