В Астане почти 140 новых школ предусмотрено Генпланом до 2035 года
"Развитие системы образования требует комплексного подхода. Поэтому наряду со строительством современных учебных заведений мы уделяем особое внимание подготовке педагогических кадров. К примеру, за последние годы на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием по педагогическим специальностям выделили почти 1,5 тыс. грантов.
На сегодняшний день по грантам акимата города по педагогическим специальностям обучаются почти 2 тыс. студентов. За последние три года дипломы получили 1 314 выпускников.
На 2026-2030 учебные годы размещено 303 образовательных заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, из которых 188 предусмотрены по педагогическим специальностям.
Также в целях развития системы подготовки педагогических кадров на базе Гуманитарного колледжа создан Педагогический институт. В настоящее время в институте обучаются 4 611 студентов. Обучение ведется по 36 образовательным программам.
В течение нового учебного года откроем еще 12 учебных заведений. За последние годы мы построили 44 школы. Это позволило значительно снизить нагрузку на действующие школы и создать десятки тысяч новых ученических мест.
Кроме того, уже сегодня формируем задел на 2027 год: ведем подготовку проектной и градостроительной документации. Согласно Генплану, до 2035 года в городе предусмотрено почти 140 новых школ", – написал Женис Касымбек.