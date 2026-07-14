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Общество

В Астане почти 140 новых школ предусмотрено Генпланом до 2035 года

140 школ предусмотрено Генпланом до 2035 года, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:47 Фото: акимат города Астана
Аким города Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о том, что до 2035 года планируется построить порядка 140 новых школ, передает официальный сайт столичного акимата.

"Развитие системы образования требует комплексного подхода. Поэтому наряду со строительством современных учебных заведений мы уделяем особое внимание подготовке педагогических кадров. К примеру, за последние годы на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием по педагогическим специальностям выделили почти 1,5 тыс. грантов.

140 школ предусмотрено Генпланом до 2035 года, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:47

Фото: акимат города Астана

На сегодняшний день по грантам акимата города по педагогическим специальностям обучаются почти 2 тыс. студентов. За последние три года дипломы получили 1 314 выпускников.

На 2026-2030 учебные годы размещено 303 образовательных заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, из которых 188 предусмотрены по педагогическим специальностям.

140 школ предусмотрено Генпланом до 2035 года, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:47

Фото: акимат города Астана

Также в целях развития системы подготовки педагогических кадров на базе Гуманитарного колледжа создан Педагогический институт. В настоящее время в институте обучаются 4 611 студентов. Обучение ведется по 36 образовательным программам.

В течение нового учебного года откроем еще 12 учебных заведений. За последние годы мы построили 44 школы. Это позволило значительно снизить нагрузку на действующие школы и создать десятки тысяч новых ученических мест.

140 школ предусмотрено Генпланом до 2035 года, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:47

Фото: акимат города Астана

Кроме того, уже сегодня формируем задел на 2027 год: ведем подготовку проектной и градостроительной документации. Согласно Генплану, до 2035 года в городе предусмотрено почти 140 новых школ", – написал Женис Касымбек.

140 школ предусмотрено Генпланом до 2035 года, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:47

Фото: акимат города Астана

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Айсулу Омарова
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