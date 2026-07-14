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Общество

Мясо сайги стало меньше привлекать казахстанцев

Алматинский зоопарк, сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 13:52 Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 14 июля 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о потребительском спросе на мясо сайги, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, объем продукции из мяса сайги сейчас превышает спрос.

"Сейчас мы наблюдаем "затоварку" по отдельным предприятиям, которые перерабатывали мясо сайги. Есть ограничения на экспорт со стороны международных организаций, которые не допускают экспорта дериватов и самой продукции, которая находится под охраной международных организаций. И это было принято в целях регулирования внутренним рынком. Какой-то был период ажиотажного такого спроса, когда на рынке шли, и консервы тоже охотно покупали, больше как, наверное, диковинку. Сейчас это все спало, и поэтому наши предприятия, которые как раз мы подключили к переработке, они испытывают проблемы с реализацией", – сказал Султанов.

Как отметил вице-министр, ведомством рассматриваются несколько вариантов.

"В частности, использовать это мясо для определенных видов государственных закупок. Понятно, есть санитарные нормы. Детям никто, конечно, давать не будет. Но в целом мы как-то рассматриваем вкупе с Министерством экологии и Министерством торговли", – добавил Султанов.

Ранее мы писали, что в Казахстане изменят правила реализации дериватов сайгака.

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Азамат Сыздыкбаев
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