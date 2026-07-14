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Общество

Реальные доходы казахстанцев перестали снижаться – Жумангарин

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 14:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 июля 2026 года на заседании правительства заявил, что реальные доходы населения Казахстана перестали сокращаться, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, доходы казахстанцев увеличились.

"После трех кварталов снижения в прошлом году по итогам первого квартала текущего года реальные доходы увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому в том числе способствовало устойчивое замедление инфляции. В июне текущего года уровень годовой инфляции снизился до 10,3%", – озвучил Серик Жумангарин.

Он отметил, что для сохранения дальнейшей положительной динамики принят Комплексный план повышения доходов населения, где одним из главных направлений является создание новых производств и высокопроизводительных рабочих мест.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 14:24
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Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о первых результатах налоговой реформы. По его словам, в первом полугодии 2026 года доходы государственного бюджета увеличились почти на 16%.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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