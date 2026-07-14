От зарплат до канцтоваров: на что потратят деньги, выделенные на выборы в Курултай

Член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник 14 июля 2026 года на заседании рассказал, на что направят 34,3 млрд тенге, выделенные на проведение выборов депутатов Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что основная доля расходов приходится на оплату труда более 70 тыс. членов избирательных комиссий.

"Вы знаете, что у нас работает более 10 674 избирательных участков, на которых задействовано более 70 тысяч человек. Примерно 25% расходов, а это 8,5 млрд тенге, запланировано на организацию работы избирательных комиссий. Что входит в организацию работы избирательных комиссий, вы, наверное, тоже представляете. Это открытие новых избирательных участков. В этом году будет открыто дополнительно 47 новых избирательных участков, которые нужно будет полностью организовать, начиная от урн, кабин для голосования и остального необходимого оборудования. Также запланированы расходы на полиграфические расходы, в том числе на печать избирательных бюллетеней", – озвучил Бортник.

Он подчеркнул, что также предусмотрены расходы на методические пособия и информационные плакаты, которые закон требует размещать на избирательных участках.

"В данном случае это будет информация о партиях, которые будут участвовать в голосовании. Также предусмотрено информационное сопровождение выборной кампании в целях обеспечения гласности и открытости избирательного процесса. То есть это те информационные плакаты, на которых будут указаны дата и время выборов и которые будут размещаться на наших улицах и в местах массового пребывания людей. Предусмотрено и материально-техническое обеспечение избирательных комиссий. Что я имею в виду. Это, прежде всего, услуги связи, транспорта и канцелярские товары. Все это включено в нашу смету и будет профинансировано из бюджета", – сказал Михаил Бортник.

Кроме того, из общей суммы бюджета через Центральную избирательную комиссию Министерству иностранных дел будет выделено 124,5 млн тенге. Средства направят на организацию работы 80 избирательных участков в 61 стране, а также на командировочные расходы и доставку избирательных бюллетеней за рубеж.

Также в ЦИК заявили, что государственным бюджетом в соответствии с законодательством Республики Казахстан какое-либо финансирование агитации не предусмотрено. Вся агитационная кампания финансируется за счет избирательных фондов политических партий.

Ранее член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник рассказал, в какую сумму обойдутся выборы депутатов Курултая.