От зарплат до канцтоваров: на что потратят деньги, выделенные на выборы в Курултай
Спикер озвучил, что основная доля расходов приходится на оплату труда более 70 тыс. членов избирательных комиссий.
"Вы знаете, что у нас работает более 10 674 избирательных участков, на которых задействовано более 70 тысяч человек. Примерно 25% расходов, а это 8,5 млрд тенге, запланировано на организацию работы избирательных комиссий. Что входит в организацию работы избирательных комиссий, вы, наверное, тоже представляете. Это открытие новых избирательных участков. В этом году будет открыто дополнительно 47 новых избирательных участков, которые нужно будет полностью организовать, начиная от урн, кабин для голосования и остального необходимого оборудования. Также запланированы расходы на полиграфические расходы, в том числе на печать избирательных бюллетеней", – озвучил Бортник.
Он подчеркнул, что также предусмотрены расходы на методические пособия и информационные плакаты, которые закон требует размещать на избирательных участках.
"В данном случае это будет информация о партиях, которые будут участвовать в голосовании. Также предусмотрено информационное сопровождение выборной кампании в целях обеспечения гласности и открытости избирательного процесса. То есть это те информационные плакаты, на которых будут указаны дата и время выборов и которые будут размещаться на наших улицах и в местах массового пребывания людей. Предусмотрено и материально-техническое обеспечение избирательных комиссий. Что я имею в виду. Это, прежде всего, услуги связи, транспорта и канцелярские товары. Все это включено в нашу смету и будет профинансировано из бюджета", – сказал Михаил Бортник.
Кроме того, из общей суммы бюджета через Центральную избирательную комиссию Министерству иностранных дел будет выделено 124,5 млн тенге. Средства направят на организацию работы 80 избирательных участков в 61 стране, а также на командировочные расходы и доставку избирательных бюллетеней за рубеж.
Также в ЦИК заявили, что государственным бюджетом в соответствии с законодательством Республики Казахстан какое-либо финансирование агитации не предусмотрено. Вся агитационная кампания финансируется за счет избирательных фондов политических партий.
Ранее член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник рассказал, в какую сумму обойдутся выборы депутатов Курултая.