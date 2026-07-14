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Политика

Стало известно, сколько потратят на выборы в Курултай

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:15 Фото: Zakon.kz
Член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник 14 июля 2026 года на заседании ЦИК рассказал, в какую сумму обойдутся выборы депутатов Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, каким будет бюджет предстоящей избирательной кампании, сколько средств выделят на проведение выборов.

"Согласно ст. 33 Конституционного закона "О выборах", выборы депутатов Курултая производятся и финансируются за счет республиканского бюджета. Решением правительства РК №593 от 9 июля 2026 года из резерва правительства выделено 34,3 млрд тенге на организацию и проведение выборов депутатов Курултая РК, назначенных на 23 августа 2026 года. Я хочу обратить ваше внимание, что эти средства выделены из резерва правительства в связи с тем, что данный бюджет принимался в прошлом году, и, естественно, запланировать проведение выборов на тот момент было невозможно", – озвучил Михаил Бортник.

Он подчеркнул, что бюджет предстоящих выборов сформирован на основании и с учетом потребностей территориальных избирательных комиссий в соответствии с требованиями избирательного законодательства, включая все необходимые расходы на обеспечение законности, открытости и надлежащей организации предстоящего выборного процесса.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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