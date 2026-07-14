Какие партии заплатят избирательный взнос на выборах в Курултай

Член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник 14 июля 2026 года на заседании ЦИК сообщил, что избирательный взнос на предстоящих выборах депутатов Курултая будут уплачивать две партии, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что партии, принимающие участие в выборах и подавшие документы для участия в выборах, оплачивают за своих кандидатов избирательный взнос.

"Согласно статье 88 Конституционного закона "О выборах", политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят средства политических партий на счет Центральной избирательной комиссии. Размер данного взноса четко определен законом – 15-кратный размер минимальной заработной платы за каждое лицо, включенное в партийный список. Избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, получившими на предыдущих выборах 5 и более процентов голосов избирателей", – дополнил он.

В пример он привел партию "Байтак", которая на прошлых выборах получила от 1% до 3% голосов избирателей.

"В этой ситуации партия оплачивает 70% от размера избирательного взноса. Если быть точным, на прошлых выборах партия "Байтак" получила 2,3% голосов избирателей от общего числа принявших участие в голосовании. Сегодня политическая партия "Байтак", в партийный список которой включено 47 человек, за каждое лицо внесла по 892 500 тенге. Таким образом, избирательный взнос в сумме 41 947 500 тенге партия "Байтак" внесла на счет Центральной избирательной комиссии", – продолжил Бортник.

Журналисты также поинтересовались, какие партии будут уплачивать избирательный взнос на предстоящих выборах.

"Есть еще один момент закона, который обозначает, что партия, которая принимает участие в выборах, оплачивает за своих кандидатов полный избирательный взнос. Партия "Әділет", которая участвует в первый раз в выборах, также вносит полностью избирательный взнос", – резюмировал Бортник.

В Казахстане выборы депутатов Курултая назначены на 23 августа 2026 года. С основными датами избирательной кампании, утвержденными ЦИК РК, можете ознакомиться здесь.