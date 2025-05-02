После похолодания Шымкент расплавит майская жара

Фото: pixabay

В начале мая по Казахстану бушует непогода. Но синоптики РГП "Казгидромет" отмечают, что расстраиваться не стоит. В ближайшие три дня столбики термометров значительно поднимутся. Если в Астане потеплеет до 22 градусов, в Алматы – до 29, то в Шымкенте и вовсе обещают 35, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 3 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°, на поверхности почвы заморозки -1°, днем +19+21°.

4 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +20+22°.

5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер ослабнет, порывы поднимутся лишь до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +18+20°. Прогноз погоды по Алматы 3 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. При грозе порывы ветра составят 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +22+24°.

4 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +25+27°.

5 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°. Материал по теме В Алматы выпал град – фоторепортаж Прогноз погоды по Шымкенту 3 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +13+15, днем +31+33.

4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15, днем +31+33.

5 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15+17, днем +33+35. Материал по теме Казахстан в начале мая накроет непогода: ожидаются сильные дожди и снегопад Синоптики уже сообщили, что погода в мае 2025 года весьма удивит казахстанцев резкими перепадами температур. Так, по стране температура будет очень разной: от +36°С до заморозков.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: