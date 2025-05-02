После похолодания Шымкент расплавит майская жара
Фото: pixabay
В начале мая по Казахстану бушует непогода. Но синоптики РГП "Казгидромет" отмечают, что расстраиваться не стоит. В ближайшие три дня столбики термометров значительно поднимутся. Если в Астане потеплеет до 22 градусов, в Алматы – до 29, то в Шымкенте и вовсе обещают 35, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 3 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°, на поверхности почвы заморозки -1°, днем +19+21°.
- 4 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +20+22°.
- 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер ослабнет, порывы поднимутся лишь до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +18+20°.
Прогноз погоды по Алматы
- 3 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. При грозе порывы ветра составят 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +22+24°.
- 4 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +25+27°.
- 5 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°.
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Прогноз погоды по Шымкенту
- 3 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +13+15, днем +31+33.
- 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15, днем +31+33.
- 5 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15+17, днем +33+35.
Синоптики уже сообщили, что погода в мае 2025 года весьма удивит казахстанцев резкими перепадами температур. Так, по стране температура будет очень разной: от +36°С до заморозков.
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