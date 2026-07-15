Закрытие арыков в Алматы бетонными плитами: экологи начали проверку

В Алматы проводят мониторинг и исследование после жалоб горожан на закрытие арыков бетонными плитами. Об этом рассказал руководитель Департамента экологии по городу Динмухамед Лесбеков на пресс-конференции в РСК 15 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что алматинцы запустили петицию против закрытия арыков бетонными плитами, так как экологи предположили, что такое решение может навредить деревьям и привести к выходу сточных вод на дороги. В связи с этим у Динмухамеда Лесбекова спросили, изучался ли вопрос влияния закрытия арыков плитами на экологию.

"Данное решение было принято акиматом Алматы. Не все арыки будут закрыты, по сведению акимата, а всего 10-15%. По изучению вреда экологии от данного решения пока ничего не могу сказать, потому что после объявления петиции наши специалисты сейчас проводят мониторинг и исследование по данному вопросу. О результатах мы можем письменно уведомить вас", – ответил руководитель Департамента экологии по Алматы.

Также спикера попросили поделиться своим экспертным мнением касательно влияния на экологию закрытия арыков.

"Если бы всю систему арычных сетей закрыли бетонными блоками – да, наверное, в какой-то мере был существенный вред. Но, по данным акимата, не вся система будет закрыта, а всего 10-15%. Так будет обеспечена безопасность граждан, в основном – в местах общественного пользования", – отметил Динмухамед Лесбеков.

Он заверил, что Департамент экологии по Алматы будет держать данный вопрос на контроле держать и обязательно проинформирует по результатам мониторинга и исследования.

Ранее мы писали, что на некоторых улицах Алматы продолжают работы по закрытию арыков. В связи с этим горожане в соцсетях высказывали свое недоумение и возмущение. 7 июля 2026 года акимат южной столицы выступил с официальным заявлением по поводу арыков.