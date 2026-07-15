+38,6°C: Астана пережила самый жаркий день за 34 года

Лето 2026 года испытало жителей Астаны на прочность. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", 14 июля в столице был официально зафиксирован новый температурный максимум для этой даты, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному заявлению метеорологов:

"Максимальная температура воздуха достигла +38,6°C, превысив предыдущий рекорд на 3,3°C".

Ранее, как уточнили в "Казгидромет", самый высокий показатель для 14 июля составлял +35,3°C и был зафиксирован в 1992 году.

Впрочем, жарко не только в столице. О том, как жители страны спасаются от зноя и что советуют врачи, можно прочитать в большом материале корреспондента Zakon.kz.

Материал по теме Из-за жары до +44°C акимат Шымкента призвал бизнесменов и жителей города делиться водой

Что касается прогноза погоды по всему Казахстану на 16-18 июля 2026 года, то с ним можно ознакомиться тут.