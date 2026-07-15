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Общество

+38,6°C: Астана пережила самый жаркий день за 34 года

Площадь Независимости в Астане, памятник Казак ели, памятник Қазақ елі, дворец творчества Шабыт, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 13:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Лето 2026 года испытало жителей Астаны на прочность. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", 14 июля в столице был официально зафиксирован новый температурный максимум для этой даты, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному заявлению метеорологов:

"Максимальная температура воздуха достигла +38,6°C, превысив предыдущий рекорд на 3,3°C".

Ранее, как уточнили в "Казгидромет", самый высокий показатель для 14 июля составлял +35,3°C и был зафиксирован в 1992 году.

Впрочем, жарко не только в столице. О том, как жители страны спасаются от зноя и что советуют врачи, можно прочитать в большом материале корреспондента Zakon.kz.

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Что касается прогноза погоды по всему Казахстану на 16-18 июля 2026 года, то с ним можно ознакомиться тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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