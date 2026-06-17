#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В Караганде разгорелся спор вокруг итоговой аттестации будущих медиков

В Караганде разгорелся спор вокруг итоговой аттестации будущих медиков, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 00:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Караганде выпускники одного из медицинских колледжей не смогли получить дипломы после неудачной сдачи итоговой независимой аттестации, сообщает Zakon.kz.

Студенты и их родители уверены, что результаты экзамена вызывают вопросы, поскольку многие учащиеся демонстрировали хорошие показатели во время обучения и на пробных тестированиях.

Карагандинцы рассказали КТК, что из группы экзамен успешно сдали лишь единицы.

"Не может быть так, что из десяти детей только один ребенок сдал. Это уже похоже на удачу. Мой ребенок набрал 49 баллов, хотя у него все показатели хорошие", – заявила мать одной из выпускниц Дидар Кульмаганбетова.

Недоумение по поводу результатов выразили и в администрации частного медицинского колледжа. Там отмечают, что из 30 студентов, не прошедших аттестацию, большинство учились успешно и показывали высокие результаты на предварительных тестах. Руководство учебного заведения направило запрос в Национальный центр независимой экзаменации с просьбой предоставить экзаменационные вопросы для проверки их корректности.

В Национальном центре независимой экзаменации заявили, что задания разрабатываются как научными сотрудниками, так и практикующими медиками, а процедура оценки соответствует установленным требованиям. Ошибок в системе, по данным центра, не выявлено.


"Студент, который не преодолел первый этап или второй этап, ко второму этапу не допускается. Он имеет возможность только через шесть месяцев прийти на экзамен. Это прописано в приказе. Мы ничего не можем сейчас сделать", – пояснила руководитель управления Национального центра независимой экзаменации Кульсара Досмамбетова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане объявили сроки приема заявлений на образовательные гранты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
пожар на стройке
18:12, 29 июня 2024
На стройке в Караганде разгорелся крупный пожар
героизм медиков
23:14, 16 апреля 2025
О героизме медиков в годы войны рассказали студентам СКО
17-летний студент ранил ножом парня в Караганде
09:34, 22 мая 2024
Студент колледжа ранил ножом 19-летнего парня в Караганде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
00:41, 18 июня 2026
Главный тренер "Кайрата" Уразбахтин прокомментировал победу над "Кызылжаром" в КПЛ
Фото: UFC
00:16, 18 июня 2026
Бой Махачева с Гэрри возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии
Фото: ФК &quot;Кызылжар&quot;
23:33, 17 июня 2026
Главный тренер "Кызылжара" Чурчич сделал заявление после поражения от "Кайрата" в КПЛ
Фото: UFC
23:06, 17 июня 2026
Илия Топурия заявил о желании провести реванш с Джастином Гейджи в Испании
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: