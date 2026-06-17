В Караганде разгорелся спор вокруг итоговой аттестации будущих медиков

В Караганде выпускники одного из медицинских колледжей не смогли получить дипломы после неудачной сдачи итоговой независимой аттестации, сообщает Zakon.kz.

Студенты и их родители уверены, что результаты экзамена вызывают вопросы, поскольку многие учащиеся демонстрировали хорошие показатели во время обучения и на пробных тестированиях.

Карагандинцы рассказали КТК, что из группы экзамен успешно сдали лишь единицы.

"Не может быть так, что из десяти детей только один ребенок сдал. Это уже похоже на удачу. Мой ребенок набрал 49 баллов, хотя у него все показатели хорошие", – заявила мать одной из выпускниц Дидар Кульмаганбетова.

Недоумение по поводу результатов выразили и в администрации частного медицинского колледжа. Там отмечают, что из 30 студентов, не прошедших аттестацию, большинство учились успешно и показывали высокие результаты на предварительных тестах. Руководство учебного заведения направило запрос в Национальный центр независимой экзаменации с просьбой предоставить экзаменационные вопросы для проверки их корректности.

В Национальном центре независимой экзаменации заявили, что задания разрабатываются как научными сотрудниками, так и практикующими медиками, а процедура оценки соответствует установленным требованиям. Ошибок в системе, по данным центра, не выявлено.





"Студент, который не преодолел первый этап или второй этап, ко второму этапу не допускается. Он имеет возможность только через шесть месяцев прийти на экзамен. Это прописано в приказе. Мы ничего не можем сейчас сделать", – пояснила руководитель управления Национального центра независимой экзаменации Кульсара Досмамбетова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане объявили сроки приема заявлений на образовательные гранты.