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Общество

Ерлан Карин: Ученые должны акцентировать внимание на созидательных страницах истории

Фото: редколлегия по истории Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 20:00 Фото: редколлегия по истории Казахстана
Казахстанским ученым и историкам необходимо сместить фокус на созидательные страницы прошлого и великие достижения нации, способные вдохновлять молодежь. К этому призвал первый заместитель руководителя Администрации президента РК Ерлан Карин, передает Zakon.kz.

На итоговом заседании Редколлегии по истории Казахстана первый заместитель руководителя Администрации президента РК Ерлан Карин заявил, что необходимо отказаться от так называемых "психологии исторических травм" и "комплекса жертвенности" в изучении истории.

"Нам необходимо полностью избавиться от ошибочного представления, что история Казахстана состоит только из трагических периодов. Особенно нельзя допускать распространения так называемой "психологии исторических травм" и "комплекса жертвенности". Такой подход приводит к восприятию нашего прошлого как бесконечной цепочки бедствий, конфликтов и трагических событий. Поэтому при описании истории ученые должны акцентировать внимание на различного рода достижениях и созидательных страницах нашей истории, которые способны вдохновлять на будущие успехи", – сказал Ерлан Карин на итоговом 14-м заседании редакционной коллегии.
Фото: редколлегия по истории Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 20:00

Фото: редколлегия по истории Казахстана

По его словам, у молодой аудитории есть запрос на изучение своей истории.

"Наша молодежь сегодня проявляет особый интерес к изучению истории. Поэтому именно созидательные страницы нашей истории должны стать прочной основой для формирования общественного оптимизма и прогрессивного мировоззрения. Это будет способствовать тому, чтобы наше общество, сохраняя память о прошлом, продолжало уверенно идти в будущее", – добавил Ерлан Карин.

Ранее Ерлан Карин объяснил решение Конституционного суда по президентскому сроку.

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