Ерлан Карин назначен первым заместителем руководителя Администрации президента

Назначен первый заместитель руководителя Администрации президента (АП) Казахстана. Им стал Ерлан Карин, который с июня 2022 года занимал должность государственного советника РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы первым заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – следует из документа, опубликованного на сайте Акорды 30 июня 2026 года.

Ерлан Карин родился 26 мая 1976 года в селе Аксу Сайрамского района Туркестанской области. В 1996 году окончил Актюбинский университет имени К. Жубанова по специальности "история и география", с присвоением квалификации "учитель истории и географии". В 1999 году окончил аспирантуру факультета философии и политологии Казахского национального университета имени аль-Фараби. Кандидат политических наук.

С 1996 года работал учителем истории и географии средней школы №33 города Актобе, с марта 1998 года – сотрудником Центра политических исследований Института развития Казахстана, заместителем директора Института России и Китая, с июля 2000 года – директором Центрально-Азиатского агентства политических исследований.

С 2002 года стал внештатным советником премьер-министра РК, с 2003 года – первым зампредседателя Республиканской партии "Асар", генеральным директором Международного института современной политики, с июня 2004 года – руководителем Центра антитеррористических программ, с мая 2006 года – советником акима Мангистауской области по политическим вопросам.

С февраля 2008 года был заведующим отделом внутренней политики Администрации президента РК, с ноября 2008 года – секретарем партии "Нур Отан" (ныне – Amanat) по стратегическому развитию, с декабря 2013 года – приглашенным профессором в Американском университете в Вашингтоне (США), с октября 2014 года – директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

С февраля 2017 года занимал должность председателя правления АО "РТРК "Казахстан", с апреля 2019 года по июль 2020-го был советником президента РК, с июля 2020 года – помощником президента РК.

5 января 2022 года указом президента был назначен государственным секретарем РК.

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С 14 июня 2022 года и до нового назначения Ерлан Карин занимал должность государственного советника РК.