Важный автобусный маршрут с 16 июля изменил схему движения в Алматы

В Алматы с сегодняшнего дня, 16 июля 2026 года, изменилась схема движения важного автобусного маршрута – №111. Причина – дорожно-ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Транспортного холдинга Алматы:

"В связи с проведением дорожно-ремонтных работ и временным ограничением движения по ул. Станиславского с 16 июля и до завершения работ будут временно внесены изменения в схему движения маршрута №111".

№111

В северном направлении: улица Станиславского – улица Болтирик Шешена – улица Жангельдина – улица Сидоркина – улица Гастелло – улица Баянаульская – улица Жангельдина, перенос конечной остановки на остановку "улица Баянаульская".

улица Станиславского – улица Болтирик Шешена – улица Жангельдина – улица Сидоркина – улица Гастелло – улица Баянаульская – улица Жангельдина, перенос конечной остановки на остановку "улица Баянаульская". В обратном направлении: начало движения от конечной остановки "улица Баянаульская" – улица Жангельдина – улица Болтирик Шешена – улица Станиславского, далее по схеме.

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