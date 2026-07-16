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Общество

Важный автобусный маршрут с 16 июля изменил схему движения в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 09:28 Фото: Zakon.kz
В Алматы с сегодняшнего дня, 16 июля 2026 года, изменилась схема движения важного автобусного маршрута – №111. Причина – дорожно-ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Транспортного холдинга Алматы:

"В связи с проведением дорожно-ремонтных работ и временным ограничением движения по ул. Станиславского с 16 июля и до завершения работ будут временно внесены изменения в схему движения маршрута №111".

№111

  • В северном направлении: улица Станиславского – улица Болтирик Шешена – улица Жангельдина – улица Сидоркина – улица Гастелло – улица Баянаульская – улица Жангельдина, перенос конечной остановки на остановку "улица Баянаульская".
  • В обратном направлении: начало движения от конечной остановки "улица Баянаульская" – улица Жангельдина – улица Болтирик Шешена – улица Станиславского, далее по схеме.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 09:28
Популярный пригородно-городской автобусный маршрут с 9 июля изменит схему движения в Алматы

Ранее мы писали, что сразу 15 автобусов изменили маршруты в Алматы с 15 июля 2026 года. Причина – проведение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство западного канализационного коллектора в г. Алматы" на ул. Бекешева (на участке от ул. Абдильдина до пр. Абая).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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