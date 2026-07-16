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Общество

В казахстанском суде объяснили "ошибку" в тексте гимна

Государственные символы Казахстана, госсимволы Казахстана, государственные символы РК, госсимволы РК, государственный гимн Республики Казахстан, гимн РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:50 Фото: akorda.kz
В Мангистауском областном суде прокомментировали распространяющуюся в социальных сетях информацию об ошибке в тексте государственного гимна Казахстана на стенде, расположенном на первом этаже здания суда, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе 16 июля 2026 года заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

По данным суда, неизвестные лица умышленно переставили наклеенные буквы "Р" и "Т", исказив текст гимна и создав ложное впечатление о допущенной ошибке.

Теперь по данному факту материалы переданы в правоохранительные органы. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего, найти причастных и дать их действиям правовую оценку.

В суде подчеркнули, что распространение недостоверной информации, введение общественности в заблуждение, а также проявление неуважения к государственным символам влекут ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

В завершение в пресс-службе призвали граждан доверять только официальным источникам, проверять информацию перед ее распространением и не публиковать непроверенные сведения.

29 июня 2026 года в пресс-службе акимата Алматы опровергали другую ложную информацию. Тогда в соцсетях писали о том, что территорию крупного парка отдыха и развлечений Family Park будут использовать под строительство жилого комплекса либо иных объектов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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