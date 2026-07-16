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Происшествия

Пожар в "Семей орманы": к тушению привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ

Семей орманы, пожар, оперштаб, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 13:13 Фото: Telegram/qr_tjm
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана предоставили информацию о ликвидации природного пожара в лесном массиве РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что 16 июля 2026 года пожар вспыхнул в "Семей орманы". Лесной пожар был зарегистрирован в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала.

"К тушению пожара привлечены силы и средства подразделений МЧС, лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, а также авиация МЧС, Министерства обороны и КНБ. Для борьбы с огнем задействованные вертолеты уже выполнили сбросы воды общим объемом 15 тонн, что способствует локализации очагов возгорания".Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что оперативный штаб МЧС координирует действия всех задействованных служб.

Семей орманы, пожар, оперштаб, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 13:13

Фото: Telegram/qr_tjm

В МЧС заверили, что работы по ликвидации пожара продолжаются, ситуация находится на постоянном контроле.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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