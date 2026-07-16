Пожар в "Семей орманы": к тушению привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ
Фото: Telegram/qr_tjm
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана предоставили информацию о ликвидации природного пожара в лесном массиве РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай, сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что 16 июля 2026 года пожар вспыхнул в "Семей орманы". Лесной пожар был зарегистрирован в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала.
"К тушению пожара привлечены силы и средства подразделений МЧС, лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, а также авиация МЧС, Министерства обороны и КНБ. Для борьбы с огнем задействованные вертолеты уже выполнили сбросы воды общим объемом 15 тонн, что способствует локализации очагов возгорания".Пресс-служба МЧС РК
Отмечается, что оперативный штаб МЧС координирует действия всех задействованных служб.
В МЧС заверили, что работы по ликвидации пожара продолжаются, ситуация находится на постоянном контроле.
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