Финансовые пирамиды и лжеинвестиции: что должны знать казахстанцы

За шесть месяцев 2026 года в Астане зарегистрировано 1 946 фактов интернет-мошенничества. В суд направлено 519 уголовных дел, потерпевшим возмещено 112 млн тенге. Еще 42 млн тенге заблокировано через базу "Антифрод", сообщает Zakon.kz.

О распространенных схемах обмана, признаках финансовых пирамид и действиях после потери денег рассказал старший оперуполномоченный Управления по противодействию киберпреступности ДП Астаны, капитан полиции Айдар Конысбек.

– Какие схемы финансового мошенничества сегодня наиболее распространены в Астане?

– Сейчас чаще всего люди сталкиваются с мошенничеством под видом инвестиций. Им предлагают вложить деньги в несуществующие акции, криптовалюту, торговлю на нелегальной бирже или якобы выгодный бизнес. Сначала человек переводит небольшую сумму и даже может увидеть в личном кабинете "прибыль". После этого его убеждают вложить больше. Когда он пытается вывести деньги, у него требуют оплатить комиссию, налог или страховку. В итоге человек продолжает переводить средства, но ничего обратно не получает.

Остаются распространенными и звонки от имени банков, полиции и других государственных органов. Человека пугают тем, что на его имя якобы оформляют кредит или пытаются похитить деньги. Под этим предлогом его заставляют сообщить коды из сообщений, перевести средства на чужой счет или оформить настоящий кредит.

– Как изменились финансовые пирамиды за последние годы? Какие новые способы используют мошенники для поиска жертв?

– Раньше финансовую пирамиду было легче распознать: людям прямо предлагали внести деньги и привести новых участников. Сейчас такие проекты маскируются под инвестиционные компании, криптовалютные платформы, закрытые клубы, обучающие программы или онлайн-бизнес.

У них появляются красивые сайты, мобильные приложения, страницы в социальных сетях и люди, которые демонстрируют якобы успешную жизнь. Мошенники находят потенциальных участников через рекламу, чаты, мессенджеры и рекомендации знакомых. Нередко человеку пишет тот, кому он уже доверяет. При этом знакомый может сам не понимать, что участвует в пирамиде.

Используются также поддельные видеоролики и изображения известных людей. Из-за этого предложение выглядит убедительно, хотя известный человек или организация не имеют к этому никакого отношения.

– ⁠Какие признаки должны сразу насторожить человека и подсказать, что перед ним финансовая пирамида?

– Прежде всего должно насторожить обещание большого и гарантированного дохода. В любых законных инвестициях существует риск. Когда человеку обещают стабильную прибыль без риска, это уже повод остановиться и все проверить.

Другой характерный признак – постоянная спешка. Человеку говорят, что предложение действует только сегодня, количество мест ограничено и решение нужно принять срочно и прямо сейчас. Это делается для того, чтобы он не успел изучить информацию.

Еще советую обратить внимание на то, как компания получает доход. Если новоявленные бизнесмены, или так называемые инвесторы не могут нормально объяснить, за счет чего и откуда будет браться прибыль, но активно предлагают приводить родственников и знакомых, – это один из основных признаков пирамиды. Главный критерий тут – вам должно быть понятно, как работают эти "инвестиции". Если вам непонятно, если вам не могут внятно объяснить, – не вкладывайте деньги, не рискуйте своими накоплениями и тем более не берите кредит.

Что еще должно насторожить? Это переводы на личные карты, отсутствие официальных документов, лицензии и достоверной информации о руководителях компании. Воспользуйтесь хотя бы поиском в Интернете, чтобы узнать информацию о том, что вам предлагают!

– Какие психологические приемы чаще всего используют мошенники, чтобы заставить человека перевести деньги?

– Главный прием в том, чтобы не дать человеку времени подумать. Мошенники торопят, обещают возможность быстро изменить свою жизнь. Они понимают, что в спокойном состоянии человек может проверить информацию и отказаться от перевода.

При телефонном мошенничестве человека обычно пугают потерей денег, оформлением кредита или уголовной ответственностью. В "инвестиционных" схемах воздействуют иначе: показывают чужие доходы, дорогие покупки и положительные отзывы. У человека возникает страх упустить такую выгодную возможность. Но на самом деле это обман.

– ⁠Что необходимо сделать человеку в первые часы после того, как он понял, что стал жертвой мошенников?

– Сначала нужно прекратить общение с мошенниками и больше ничего им не переводить. Не следует верить обещаниям вернуть деньги после оплаты дополнительной комиссии, налога или страховки. Обычно это продолжение той же схемы.

Нужно сразу связаться с банком, сообщить о мошеннической операции и уточнить, можно ли остановить перевод или заблокировать карту и доступ к счету. Если человек сообщил посторонним данные карты, коды или установил приложение по их указанию, об этом также необходимо сказать сотруднику банка.

После этого нужно обратиться в полицию. Важно сохранить переписку, номера телефонов, голосовые сообщения, чеки, ссылки, реквизиты счетов и фотоснимки экрана. Не удаляйте сообщения, даже если вам стыдно или неприятно их перечитывать. Эти сведения могут понадобиться при расследовании.

И важно: чем раньше человек обратится за помощью, тем быстрее можно начать проверку и принять необходимые меры.

– Что бы вы посоветовали казахстанцам, чтобы не стать жертвой финансовых мошенников?

Не принимайте решения о деньгах в спешке. Когда вас торопят, требуют сохранить разговор в тайне или запрещают советоваться с родственниками, нужно прекратить общение. Ни сотрудник банка, ни полицейский не будет просить назвать код из сообщения, перевести деньги на "безопасный счет" или оформить кредит для защиты сбережений. Такого счета для граждан не существует не только в Казахстане, но и во всем мире.

Нужно быть бдительными всем: жертвами становятся не только пожилые люди. Под психологическое давление может попасть любой человек.

Главное правило простое: нельзя переводить деньги, пока вы не разобрались, кому, зачем и на каких условиях их отправляете. Лучше потратить время на проверку, чем потом пытаться вернуть потерянные средства.