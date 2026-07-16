Рейды по соблюдению общественного порядка продолжаются в столичных парках и скверах

В рамках реализации идеологемы "Закон и порядок" и республиканской экологической инициативы "Таза Қазақстан" в Триатлон-парке, расположенном в столичном районе Алматы, состоялось профилактическое рейдовое мероприятие по выявлению фактов загрязнения общественных мест.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, в рейде приняли участие сотрудники акимата и Управления полиции района Алматы. Сотрудники полиции проводили с отдыхающими разъяснительную работу, напоминая о необходимости соблюдать чистоту и бережно относиться к общественным пространствам.

Как отметил старший инспектор, ответственный за организацию работы 4-го участкового полицейского пункта Управления полиции района Алматы, майор полиции Нуралы Танирбергенов, подобные мероприятия проводятся не эпизодически, а на постоянной основе.

Фото: акимат города Астаны

"Триатлон-парк находится у нас на постоянном контроле. Наши сотрудники ежедневно утром, днем и вечером проводят здесь обходы и патрулирование. Это часть ежедневной работы полиции", – рассказал он.

По его словам, случаи загрязнения парков и скверов фиксируются, однако происходят сравнительно редко. При выявлении нарушений полицейские сначала проводят профилактические беседы, а при необходимости составляют административные материалы.

Согласно части 1 статьи 434-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за загрязнение мест общего пользования путем выбрасывания коммунальных отходов предусмотрен штраф в размере 10 МРП либо общественные работы сроком до 40 часов. За повторное нарушение в течение года наказание ужесточается — 20 МРП либо общественные работы до 80 часов.

Фото: акимат города Астаны

Своим мнением о важности подобных рейдов поделился и житель столицы Бақыт Мейірғазыұлы. По его словам, культура чистоты формируется прежде всего в семье.

"Казахи говорят: "Птенец в гнезде учится тому, что видит". Если родители сами соблюдают чистоту, ребенок перенимает этот пример. Даже если другие бросают мусор, своего ребенка нужно учить доносить его до урны. Чистота начинается с семьи", – отметил он.

Жители столицы отмечают, что подобная работа помогает формировать у молодежи ответственное отношение к окружающей среде и общественным пространствам.

Фото: акимат города Астаны

Напомним, профилактические рейды в парках, скверах и других местах массового отдыха проводятся на постоянной основе во всех районах столицы. Сегодня профилактический рейд также прошел в Ботаническом саду. Главная цель таких мероприятий – предупреждение правонарушений, повышение экологической культуры жителей и поддержание общественного порядка в столице.