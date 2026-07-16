Каждый абитуриент получит тематический анализ результатов ЕНТ – Миннауки

Председатель Комитета высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова 16 июля 2026 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) сообщила о разработке сервисов, которые помогают абитуриентам эффективно готовиться к ЕНТ, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что в начале учебного года на официальном сайте публикуются перечни учебников, по которым составляются тестовые задания, список 100 исторических дат, перечень терминов по информатике и список произведений по казахской и русской литературе.

"Кроме того, после завершения тестирования каждый участник получает тематический анализ своих результатов. Если раньше выпускники видели только количество правильных и неправильных ответов, то теперь они могут определить, какие темы освоены лучше, а какие требуют дополнительной подготовки. Такая аналитика доступна сразу после завершения тестирования и сохраняется в личном кабинете", – сказала Джарасова.

Одновременно статистика тематического анализа предоставляется управлениям образования и школам, что позволяет использовать результаты ЕНТ для совершенствования качества среднего образования.

Ранее Джарасова назвала самую востребованную комбинацию профильных предметов на Едином национальном тестировании.