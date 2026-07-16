Самые востребованные предметы на ЕНТ назвали в Миннауки

Фото: Национальный центр тестирования

Председатель Комитета высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова 16 июля 2026 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) назвала самую востребованную комбинацию профильных предметов на Едином национальном тестировании (ЕНТ), передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, таковой вновь стала комбинация "Математика-Физика" – ее выбрали 18,2% абитуриентов. "На втором месте расположилась комбинация "Биология-Химия" – 14,4%, а третьей по популярности стала комбинация для поступающих на творческие специальности – 12,4%", – сказала Джарасова. Она подчеркнула, что рост интереса к инженерным направлениям обусловлен государственной политикой в сфере подготовки кадров. "По поручению главы государства в последние годы основная часть государственных образовательных грантов выделяется именно на инженерно-технические специальности. Кроме того, данное направление предлагает широкий выбор образовательных программ и значительно повышает шансы абитуриентов на получение образовательного гранта", – добавила представитель Миннауки. Ранее мы писали об итогах основного Единого национального тестирования.

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