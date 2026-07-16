#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
469.71
536.17
6.01
Общество

Самые востребованные предметы на ЕНТ назвали в Миннауки

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 14:58 Фото: Национальный центр тестирования
Председатель Комитета высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова 16 июля 2026 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) назвала самую востребованную комбинацию профильных предметов на Едином национальном тестировании (ЕНТ), передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, таковой вновь стала комбинация "Математика-Физика" – ее выбрали 18,2% абитуриентов.

"На втором месте расположилась комбинация "Биология-Химия" – 14,4%, а третьей по популярности стала комбинация для поступающих на творческие специальности – 12,4%", – сказала Джарасова.

Она подчеркнула, что рост интереса к инженерным направлениям обусловлен государственной политикой в сфере подготовки кадров.

"По поручению главы государства в последние годы основная часть государственных образовательных грантов выделяется именно на инженерно-технические специальности. Кроме того, данное направление предлагает широкий выбор образовательных программ и значительно повышает шансы абитуриентов на получение образовательного гранта", – добавила представитель Миннауки.

Ранее мы писали об итогах основного Единого национального тестирования.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
14:30, 06 января 2026
Каким будет ЕНТ в Казахстане с 2027 года, объяснили в Миннауки
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
17:06, 22 января 2026
Могут повторно сдать ЕНТ: в Миннауки рассказали о втором шансе для выпускников 2025 года
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
15:29, 22 января 2026
Будут ли повышать стипендии в Казахстане в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Онер Сейлхан
15:34, Сегодня
Онер Сейлхан проиграл в финале молодёжного ЧА чемпиону мира среди взрослых из Узбекистана
Аман Конысбеков
15:18, Сегодня
Аман Конысбеков разбил бровь кыргызскому боксёру в финале и стал чемпионом Азии
Бахыт Сарсекбаев
15:14, Сегодня
Сборная Казахстана по боксу под руководством Сарсекбаева снова проиграла Узбекистану на ЧА
Нурбек Мурсал
15:00, Сегодня
Нурбек Мурсал разгромно проиграл в финале победителю взрослого ЧА из Узбекистана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: