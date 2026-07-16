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Общество

"Спецоперация" едва не стоила пенсионерке 16,3 млн тенге: ее спас таксист

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 17:28 Фото: pexels
В Караганде полицейские предотвратили мошенничество на крупную сумму благодаря бдительности таксиста. Об этом 16 июля 2026 года рассказали в Департаменте полиции (ДП) Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 июля в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Hi-Tech", направленное на предупреждение интернет-мошенничества и повышение осведомленности граждан о наиболее распространенных схемах обмана. В рамках мероприятия стражи порядка проводят профилактическую работу с населением, разъясняют меры безопасности и информируют о способах, которыми пользуются злоумышленники.

"Показательный случай произошел 12 июля. 69-летняя жительница Караганды едва не лишилась своих сбережений, став жертвой тщательно продуманной мошеннической схемы. Под предлогом проведения "специальной операции" по задержанию преступной группы злоумышленники, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка, убедили женщину, что для сохранности денежных средств необходимо перевести 16 млн 300 тыс. тенге в Алматы".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Отмечается, что преступный замысел удалось предотвратить благодаря бдительности таксиста. Заметив взволнованное состояние пассажирки и ее необычное поведение, водитель незамедлительно сообщил о происходящем в полицию. Благодаря его оперативным действиям сотрудники полиции своевременно вмешались и предотвратили хищение денежных средств.

"Несмотря на слаженные действия сотрудников управления по противодействию киберпреступности, задержать курьера, ожидавшего получения денег в Алматы, не удалось. Потерпевшая, находясь под влиянием мошенников, несмотря на вмешательство полиции, сообщила им о прибытии правоохранителей. Это позволило злоумышленникам скрыться".Пресс-служба ДП Карагандинской области

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность, не доверять телефонным звонкам от неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись, не выполнять их указания, связанные с переводом денежных средств, и при возникновении любых сомнений незамедлительно обращаться в полицию.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 17:28
После взрыва торта в банке Павлодара появились новые подробности

15 июля 2026 года стало известно, что мошенники заставили пенсионеров взорвать торт в павлодарском банке. По данным правоохранителей, все случилось около 16:00 в одном из отделений городских банков. Установлено, что пенсионеры стали жертвами телефонных мошенников. В результате происшествия два пожилых человека получили незначительные травмы. Как выяснили стражи порядка, пострадавшие пенсионеры ранее уже становились жертвами этих же злоумышленников, вложив крупные суммы в фиктивные инвестиционные проекты.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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