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События

Пробивка Толе би в Алматы выходит на новый этап: движение ограничат до 25 августа

Алматы, гостиница Казахстан, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, канатная дорога на Кок-Тюбе, Кок-Тобе, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 09:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Строительные работы на Толе би в Алматы выходят на новый этап. В связи с пробивкой улицы дорожное движение на некоторых участках будет временно ограничено, сообщает Zakon.kz.

О временных неудобствах для жителей города стало известно из публикации Telegram-канала Almaty_Joly.

Так, с 14 июля по 25 августа 2026 года движение будет перекрыто на участке от улицы Ашимова до улицы Алатау. Объезд транспорта будет организован по улице Сабденова.

карта, дороги, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 09:15

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Известно, что на участке будут выставлены предупреждающие знаки.

Водителей также попросили заранее планировать свой маршрут.

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Чуть ранее жителей Алматы предупредили о возможных нештатных ситуациях. Все из-за того, что в городе два дня будут испытывать теплосети.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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