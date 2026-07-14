Пробивка Толе би в Алматы выходит на новый этап: движение ограничат до 25 августа

Строительные работы на Толе би в Алматы выходят на новый этап. В связи с пробивкой улицы дорожное движение на некоторых участках будет временно ограничено, сообщает Zakon.kz.

О временных неудобствах для жителей города стало известно из публикации Telegram-канала Almaty_Joly.

Так, с 14 июля по 25 августа 2026 года движение будет перекрыто на участке от улицы Ашимова до улицы Алатау. Объезд транспорта будет организован по улице Сабденова.

Известно, что на участке будут выставлены предупреждающие знаки.

Водителей также попросили заранее планировать свой маршрут.

Чуть ранее жителей Алматы предупредили о возможных нештатных ситуациях. Все из-за того, что в городе два дня будут испытывать теплосети.