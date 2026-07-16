После взрыва торта в банке Павлодара появились новые подробности

15 июля 2026 года в Павлодаре пенсионеры по указанию мошенников взорвали в банке торт с петардой. Позднее о состоянии супружеской пары рассказали Zakon.kz в управлении здравоохранения области.

Известно, что после инцидента в Павлодарскую областную больницу имени Г. Султанова были доставлены двое пострадавших – женщина 1951 года рождения и мужчина 1948 года рождения.

По данным врачей, у женщины диагностировали рваные раны, ушибы и ссадины правой кисти и предплечья, а также термические ожоги лица, шеи и обеих рук I-II степени, которые охватили около 5% поверхности тела. Кроме того, она получила легкие ожоги глаз. После оказания травматологической и офтальмологической помощи пациентку отпустили на амбулаторное лечение.

У мужчины медики выявили легкие ожоги глаз. После оказания необходимой офтальмологической помощи его также направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Ранее в пресс-службе регионального Департамента полиции рассказывали, что пенсионеры уже становились жертвами мошенников, вложив деньги в фиктивные инвестиционные проекты. Несмотря на то, что по этому факту ведется расследование и часть дропперов привлечена к ответственности, злоумышленники вновь вышли на связь.

Уже под предлогом возврата средств они убедили пенсионеров приобрести торт и петарду и поджечь ее в банке. Возбуждены уголовные дела, поиск подозреваемых продолжается.