"Вернем деньги": мошенники заставили пенсионеров взорвать торт в павлодарском банке

Хлопок пиротехники в банке Павлодара оказался результатом циничного психологического эксперимента телефонных аферистов. Мошенники убедили доверчивых пенсионеров пронести в здание торт со спрятанной петардой и поджечь ее, передает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона 15 июля 2026 года прокомментировали произошедшее. По данным правоохранителей, все случилось около 16:00 в одном из отделений городских банков. Установлено, что пенсионеры стали жертвами телефонных мошенников.

В результате происшествия два пожилых человека получили незначительные травмы. Как выяснили стражи порядка, пострадавшие пенсионеры ранее уже становились жертвами этих же злоумышленников, вложив крупные суммы в фиктивные инвестиционные проекты.

"По данному факту полицией проводится расследование: установлены лица, выполнявшие роль дропперов, они привлечены к ответственности, а в судебном порядке принимаются меры по возврату потерпевшим похищенных денежных средств", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

Однако на этом преступники не остановились и решили повторно использовать доверчивость граждан. Под предлогом возврата ранее вложенных средств, используя методы психологического воздействия, они убедили пенсионеров приобрести торт и петарду.

"Следуя указаниям мошенников, пенсионеры подожгли петарду, помещенную в торт", – сообщили в полиции подробности инцидента.

Сейчас по данному факту возбужден ряд уголовных дел, продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию подозреваемых.

Правоохранительные органы подчеркивают, что цинизм телефонных аферистов растет, и они часто возвращаются к старым жертвам. В связи с участившимися случаями ведомство выступило со специальным обращением к казахстанцам.

"МВД предупреждает: если человек уже однажды стал жертвой мошенников, риск повторного обмана значительно возрастает. Злоумышленники нередко вновь выходят на связь с потерпевшими, обещая вернуть похищенные деньги, выплатить компенсацию, дивиденды или сообщая о якобы крупном выигрыше. Все подобные предложения являются продолжением мошеннической схемы. Призываем граждан проявлять максимальную бдительность. Обязательно расскажите об этих схемах своим родителям, пожилым родственникам, близким и знакомым. Именно люди старшего поколения чаще всего становятся объектами психологического воздействия со стороны мошенников", – говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции также напомнили казахстанцам о базовых правилах безопасности, которые помогут не попасться на уловки манипуляторов. По словам специалистов, сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных ведомств или инвестиционных компаний никогда не звонят гражданам с требованиями совершить сомнительные финансовые операции или предпринять какие-либо опасные действия.

В случае поступления подозрительного звонка граждан призывают немедленно положить трубку, связаться с близкими для проверки информации и как можно скорее сообщить о случившемся в полицию.

Ранее Zakon.kz писал, что в Павлодарской области пострадавшим от финпирамид вернули более 600 млн тенге.