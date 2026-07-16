Изменились правила пользования электросамокатами: полиция Алматы дала разъяснения

В Алматы обсудили новые правила эксплуатации электросамокатов. Как заявили в полиции, соблюдение новых требований к управлению средством индивидуальной мобильности будет констатироваться разработанной системой, сообщает Zakon.kz.

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов. На брифинге Департамента полиции южной столицы были озвучены изменения в правилах дорожного движения, касающиеся эксплуатации электросамокатов, а также методы контролирования безопасного использования на дорогах города средств индивидуальной мобильности.

Согласно изменениям, движение на электросамокатах по тротуарам запрещено. Кроме того, лица, не имеющие водительского удостоверения, не допускаются к эксплуатации электросамокатов. Новые нормы вступят в силу с 25 августа текущего года.

Как сообщили в полиции, работа по выявлению таких нарушений будет проводиться сотрудниками строевых подразделений Департамента полиции Алматы в ходе рейдовых, профилактических и точечных мероприятий.

"Система кикшеринговых компаний будет настроена таким образом, чтобы не допускать к аренде электросамокатов пользователей, не имеющих водительского удостоверения", – также добавили в полиции.

Вместе с тем отмечается, что проверка будет осуществляться автоматически через саму систему сервиса проката.

Ранее в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы выступали с грозным предупреждением. Стражи порядка заявили, что опасным поездкам на электросамокатах готовят конец.

Позже представители Министерства внутренних дел (МВД) страны выступили с очередными разъяснениями правил.