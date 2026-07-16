#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
472.34
541.25
6.01
Общество

Изменились правила пользования электросамокатами: полиция Алматы дала разъяснения

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 20:48 Фото: Zakon.kz
В Алматы обсудили новые правила эксплуатации электросамокатов. Как заявили в полиции, соблюдение новых требований к управлению средством индивидуальной мобильности будет констатироваться разработанной системой, сообщает Zakon.kz.

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов. На брифинге Департамента полиции южной столицы были озвучены изменения в правилах дорожного движения, касающиеся эксплуатации электросамокатов, а также методы контролирования безопасного использования на дорогах города средств индивидуальной мобильности.

Согласно изменениям, движение на электросамокатах по тротуарам запрещено. Кроме того, лица, не имеющие водительского удостоверения, не допускаются к эксплуатации электросамокатов. Новые нормы вступят в силу с 25 августа текущего года.

Как сообщили в полиции, работа по выявлению таких нарушений будет проводиться сотрудниками строевых подразделений Департамента полиции Алматы в ходе рейдовых, профилактических и точечных мероприятий.

"Система кикшеринговых компаний будет настроена таким образом, чтобы не допускать к аренде электросамокатов пользователей, не имеющих водительского удостоверения", – также добавили в полиции.

Вместе с тем отмечается, что проверка будет осуществляться автоматически через саму систему сервиса проката.

Ранее в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы выступали с грозным предупреждением. Стражи порядка заявили, что опасным поездкам на электросамокатах готовят конец.

Позже представители Министерства внутренних дел (МВД) страны выступили с очередными разъяснениями правил.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Новые правила пользования электросамокатами разъяснили в Алматы
19:58, 31 августа 2023
Новые правила пользования электросамокатами разъяснили в Алматы
Транспорт
12:38, 20 июля 2023
Правила для водителей электросамокатов в 2023 году
Правила учета и нумерации электросамокатов в прокате вводятся в Казахстане
20:29, 10 марта 2026
Правила нумерации электросамокатов разъяснили в МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
21:59, Сегодня
Воспитанник "Бенфики" Мендонса официально стал игроком "Кайрата"
Фото: UWW
21:27, Сегодня
Казахстанские борцы проиграли схватки за "бронзу" на топовом турнире в Венгрии
Фото: НОК РК
21:07, Сегодня
Ризабек Айтмухан окончательно снялся с элитного турнира в Будапеште из-за травмы
Фото: КФФ
20:42, Сегодня
Полузащитник сборной Казахстана Мендиканов подписал контракт с "Барселоной"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: