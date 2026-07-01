Номера, страховка и новые правила: что изменилось для электросамокатов в Казахстане с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов. В связи с этим Министерство внутренних дел (МВД) страны выступило с очередными разъяснениями, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, по данным ведомства, каждый прокатный электросамокат получит регистрационный номер.

"Благодаря этому камеры смогут фиксировать нарушения Правил дорожного движения и определять самокат, на котором они были совершены", – заявил председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Кабденов.

Также для пользователей станет обязательным страхование гражданско-правовой ответственности.

В свою очередь кикшеринговые компании обязаны обеспечивать техническую исправность электросамокатов, контролировать их скорость и местоположение, автоматически ограничивать скорость в установленных зонах, предотвращать хаотичную парковку, вести учет самокатов и передавать необходимые данные в органы внутренних дел.

"При отсутствии у пользователя водительского удостоверения сервис обязан исключить возможность движения электросамоката по проезжей части". Мурат Кабденов

Стоит помнить, что передвигаться на электросамокатах следует по велосипедным дорожкам или велосипедным полосам, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части, обочине, тротуару или пешеходной дорожке. При движении по тротуару скорость не должна превышать 6 км/ч.

Однако с 25 августа вступает в силу запрет на движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам.

"Вместе с тем отмечаем, что движение по проезжей части разрешено только лицам старше 18 лет, имеющим водительское удостоверение любой категории и защитный шлем. Запрещается перевозить пассажиров и грузы, пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись, а также двигаться по проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов". Мурат Кабденов

В заключительной части обращения МВД настоятельно призывает казахстанцев соблюдать требования законодательства: безопасность на дорогах зависит от каждого из нас.

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