Опасным поездкам на электросамокатах готовят конец: полиция Алматы выступила с заявлением

Тротуары все чаще превращаются в полосу препятствий: пользователи электросамокатов мчатся среди пешеходов, игнорируют правила дорожного движения (ПДД) и создают реальную опасность для окружающих, особенно детей и пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

И это происходит, как отмечают в пресс-службе Департамент полиции (ДП) Алматы, несмотря на действующие требования безопасности.

"Выезд на проезжую часть в неположенных местах, перевозка пассажиров, движение по пешеходным зонам на высокой скорости – все это ежедневно фиксируют полицейские и камеры видеонаблюдения. Каждое такое нарушение создает реальную угрозу жизни и здоровью как самих водителей электросамокатов, так и других участников дорожного движения". Пресс-служба ДП Алматы

Между тем, уточнили стражи порядка, уже с 1 июля 2026 года вступают в силу дополнительные требования к эксплуатации электросамокатов.

"Контроль за соблюдением законодательства будет усилен. Наряды полиции продолжают профилактические рейды и патрулирование наиболее оживленных участков города. Принципиальная правовая оценка будет дана каждому факту нарушения". Пресс-служба ДП Алматы

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8 июня 2026 года мы рассказывали, что в Алматы появились информационные знаки, запрещающие движение самокатов. Их установили вдоль реки Есентай через каждые 100 метров.