Изменение правил перевозки пассажиров и багажа в самолетах: что нового предложат казахстанцам

В Министерстве транспорта 17 июля 2026 года раскрыли детали планируемых изменений в Правилах перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что поправки направлены на усиление защиты прав пассажиров, повышение качества обслуживания и приведение действующих норм в соответствие с современными требованиями авиаперевозок.

Так, планируется урегулировать порядок перевозки музыкальных инструментов.

"Проектом предлагается предусмотреть возможность их перевозки в салоне воздушного судна в качестве ручной клади, на отдельном пассажирском месте либо в зарегистрированном багаже при соблюдении установленных требований. Также предлагается закрепить возможность перевозки в салоне самолета музыкальных инструментов, в том числе домбры и кобыза, в надежном защитном футляре. При этом их размеры не должны превышать 110×35×30 см, а масса – 10 кг", – уточнили в министерстве.

Также проектом предусматривается возможность перевозки животных в салоне воздушного судна в соответствии с условиями, установленными авиакомпаниями.

Также предлагается закрепить на законодательном уровне предоставление льгот на авиаперевозки пассажирам с инвалидностью.

"Дополнительно планируется ввести норму о приоритетном предоставлении мест в случае замены воздушного судна на менее вместительное. Согласно проекту, в первоочередном порядке перевозка будет обеспечиваться несовершеннолетним пассажирам, лицам с инвалидностью, пассажирам с тяжелыми заболеваниями, беременным женщинам и гражданам пенсионного возраста", – рассказали в Минтранспорта.

Для усиления защиты прав пассажиров проектом предлагается установить конкретный срок выплаты штрафа за задержку доставки пассажира – не более 10 календарных дней со дня подачи соответствующего заявления.

Кроме того, планируется предусмотреть ответственность авиакомпаний за повреждение незарегистрированного багажа при наличии доказанной вины перевозчика.

Проект нормативных поправок размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения 13 июля 2026 года. Обсуждение продлится до 27 июля.