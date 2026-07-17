#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
472.34
541.25
6.01
Общество

В Алматы на полтора месяца изменят движение из-за масштабной стройки

Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 14:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы с 17 июля по 30 августа 2026 года будет частично ограничено движение транспорта на улице Бекешева. Это связано с началом нового этапа строительства Западного канализационного коллектора, сообщили Zakon.kz в Управлении энергетики и водоснабжения города.

Специалисты уточняют, что на период проведения работ движение на участке ул. Бекешева от ул. Абдильдина до ул. Белжайлау будет ограничиваться поэтапно в пределах зоны производства работ.

карта, перекрытия, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 14:00

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Западный канализационный коллектор, по данным ведомства, является одним из ключевых инфраструктурных проектов города:

"Его строительство позволит повысить надежность системы водоотведения, обеспечить возможность подключения существующих и новых жилых районов к централизованной системе канализации, улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку, а также создать основу для дальнейшего развития инженерной инфраструктуры города".

Также планировать маршрут стоит жителям Алматы 18 июля: в городе состоится вечерний забег, из-за которого временно ограничат движение транспорта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
13:02, 05 июня 2025
В Алматы на месяц закроют центральную улицу в "Алгабасе"
В Алматы на месяц закроют проезд по одной из улиц
11:53, 23 апреля 2024
В Алматы на месяц закроют проезд по одной из улиц
ремонт дорог
18:37, 15 июня 2026
Водителей Алматы предупредили о новых ограничениях движения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский тренер Глазунов поделился своим впечатлением от игры &quot;Елимая&quot; в ЛК
14:23, Сегодня
Казахстанский тренер Глазунов поделился своим впечатлением от игры "Елимая" в ЛК
Казахстан победил Австралию на чемпионате Азии U18 и вновь сыграет с Кыргызстаном
14:09, Сегодня
Казахстан победил Австралию на чемпионате Азии U18 и вновь сыграет с Кыргызстаном
Сергей Павлович
13:57, Сегодня
Бразилец Уокер считает, что "Русский Нганну" Павлович "уничтожит" Алекса Перейру
Иэн Гэрри
13:39, Сегодня
Оливейра рассказал, как Гэрри может победить Махачева в бою за титул UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: