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События

В Алматы на месяц закроют центральную улицу в "Алгабасе"

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 13:02 Фото: Zakon.kz
С 5 по 30 июня 2025 года в Алматы будет временно ограничено движение транспорта по улице Онгарсынова – на участке от улицы Кожабекова до улицы Акберен. Об этом Zakon.kz сообщили в городском Управлении энергетики и водоснабжения.

Согласно данным специалистов, это связано со строительством западного канализационного коллектора в рамках масштабного проекта, предполагающего прокладку почти 35 км магистрального трубопровода.

Также стоит отметить, что объезд транспортных потоков будет организован через улицы Несибе, Бес Арыс, Борили Байрак, Кожабекова и Акберен.

"В рамках проекта планируется строительство 34,9 километра магистрального коллектора, который обеспечит доступ к централизованной системе", – подытожили в пресс-службе.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 13:02
Ночной ремонт: в Алматы перекроют улицу от Абая до Сатпаева

Ранее водителям Алматы показали участки двух улиц, которые нужно объезжать по 6 июля.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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