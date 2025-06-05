В Алматы на месяц закроют центральную улицу в "Алгабасе"

Фото: Zakon.kz

С 5 по 30 июня 2025 года в Алматы будет временно ограничено движение транспорта по улице Онгарсынова – на участке от улицы Кожабекова до улицы Акберен. Об этом Zakon.kz сообщили в городском Управлении энергетики и водоснабжения.

Согласно данным специалистов, это связано со строительством западного канализационного коллектора в рамках масштабного проекта, предполагающего прокладку почти 35 км магистрального трубопровода. Также стоит отметить, что объезд транспортных потоков будет организован через улицы Несибе, Бес Арыс, Борили Байрак, Кожабекова и Акберен. "В рамках проекта планируется строительство 34,9 километра магистрального коллектора, который обеспечит доступ к централизованной системе", – подытожили в пресс-службе. Материал по теме Ночной ремонт: в Алматы перекроют улицу от Абая до Сатпаева Ранее водителям Алматы показали участки двух улиц, которые нужно объезжать по 6 июля.

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