В ЦИК определили формы избирательных документов к выборам депутатов Курултая

Центральная избирательная комиссия 1 июля 2026 года утвердила 21 форму избирательных документов для проведения выборов депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Член комиссии Азамат Айманакумов озвучил, что в соответствии с подпунктом 6 статьи 12 Конституционного закона "о выборах в Республике Казахстан" Центральная избирательная комиссия устанавливает формы избирательных документов по выборам депутатов Курултая.

"В этой связи подготовлена 21 форма избирательных документов по избирательной кампании в Курултай. Предлагаемые формы избирательных документов предусмотрены для оформления выборных процедур избирательных комиссий на конкретных этапах кампании в соответствии с Конституционным законом "о выборах в Республике Казахстан". В том числе формы на этапы выдвижения, регистрации, по некоторым процедурным вопросам и по результатам голосования", – озвучил спикер.

По его словам, формы избирательных документов будут размещены на сайте Центральной избирательной комиссии.

Сегодня, 1 июля 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении выборов в Курултай.