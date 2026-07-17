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Общество

Казахстанцы не смогли уехать в Англию из-за жадного TikTok-мошенника

Социальные сети, ТикТок, TikTok, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 15:31 Фото: unsplash
Житель Астаны размещал в TikTok объявления, в которых обещал помочь с трудоустройством в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, во время переписки с потенциальными клиентами он создавал видимость оказания услуг: консультировал, отправлял анкеты для заполнения, а затем убеждал перевести деньги якобы за оформление документов.

К сожалению, выполнять свои обещания мужчина не собирался, а полученные средства тратил по собственному усмотрению.

В результате его действий пострадали 10 человек. Общая сумма ущерба превысила 1 млн тенге.

Как сообщили в прокуратуре Астаны, в ходе судебного разбирательства вина подсудимого была полностью доказана.

Суд учел признание вины, раскаяние, отсутствие судимостей и добровольное возмещение причиненного ущерба: мужчину приговорили к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Теперь на осужденного возложен ряд обязанностей. В частности, ему запрещено менять место жительства и работы без уведомления службы пробации, посещать кафе, бары и рестораны, где употребляют алкоголь, а при отсутствии работы он обязан зарегистрироваться в качестве безработного. Кроме того, суд ограничил его пребывание вне дома в ночное время – с 22:00 до 06:00.

Если у осужденного не будет постоянной работы или учебы, его также ежегодно будут привлекать к принудительному труду на 100 часов в течение всего срока наказания.

Немного ранее казахстанцам подробно рассказали об основных условиях, которые нужно соблюдать в сфере работы по совместительству.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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