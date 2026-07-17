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Общество

Работа по совместительству: на что может рассчитывать сотрудник в Казахстане

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 12:07 Фото: pexels
И.о. руководителя Департамента Комитета государственной инспекции труда Мурат Шакенов 17 июля 2026 года рассказал об основных условиях, которые нужно соблюдать казахстанцам в сфере работы по совместительству, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этой сфере зачастую фиксируются нарушения трудовых прав сотрудников.

"В современных условиях многие работодатели используют совмещение должностей и работу по совместительству для обеспечения непрерывности производственного процесса. Практика государственного контроля показывает, что именно в этой сфере часто допускаются нарушения трудового законодательства, связанные с неоплатой дополнительной работы, отсутствием письменного оформления и превышением норм рабочего времени. Прежде всего, необходимо ограничить понятия совмещение должностей и совместительство", – сказал Шакенов.

Согласно подпункту Трудового кодекса страны, совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы по отдельному трудовому договору в свободное от основной работы время. Оно может быть внутренним или внешним, при этом обязательно заключается самостоятельный трудовой договор.

Совмещение должностей, регулируемое статьей 111 Трудового кодекса РК, предполагает выполнение дополнительной работы наряду с основной в пределах установленного рабочего времени. Такая работа допускается только с согласия работника и подлежит обязательной оплате. Размер доплаты определяется соглашением сторон.

"Трудовое законодательство не допускает возложения дополнительной работы без согласия работника и соответствующего оформления. Каждая дополнительная трудовая функция должна быть оформлена письменно и оплачена. Особое внимание уделяется соблюдению режима рабочего времени. Продолжительность работы по совместительству не должна превышать четырех часов в день сверх основной работы, а общая продолжительность рабочего времени – двенадцати часов в сутки. Кроме того, в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса ежегодный оплачиваемый отпуск по месту работы по совместительству предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что трудовой договор с совместителем может быть прекращен в случае приема работника, для которого данная работа станет основной.

"Перед подписанием документов необходимо внимательно ознакомиться с их содержанием, требовать письменного оформления дополнительной работы и знать свое право на соответствующую оплату и соблюдение режима труда и отдыха. При нарушении трудовых прав работник вправе обратиться к работодателю, государственному инспектору труда или в суд. Законное оформление трудовых отношений, своевременная оплата дополнительной работы и соблюдение норм рабочего времени способствуют формированию справедливых и безопасных условий труда", – добавил Шакенов.

О новых поправках в Трудовой кодекс читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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